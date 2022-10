Dit moet je doen als de batterij van je smartphone opzwelt

Plots kun je een opgezwollen batterij in je smartphone hebben, waardoor het toestel openbarst. Gebeurt dat bij jou? Dit moet je dan doen.

Opgezwollen batterij in mijn smartphone

Als je een oude smartphone bewaart, dan kan het gebeuren dat de batterij in het toestel opzwelt. Dat is duidelijk zichtbaar, omdat de batterij niet meer past en de smartphone openbarst.

Recentelijk kwam YouTuber Mrwhosetheboss er achter dat verschillende accu’s van oudere Samsung-toestellen in zijn enorme collectie waren opgeblazen. Waaronder die van de Galaxy Note 8, Galaxy S6, Galaxy S10 en zelfs de Galaxy Z Fold 2. Niet eens hele oude toestellen dus, maar dat kan bij jou ook gebeuren.

YouTuber Mrwhosetheboss vond meerdere opgezwollen batterijen in zijn collectie.

Dit gebeurt er met je batterij

In de accu van je smartphone zit een vloeistof. Als de batterij ouder wordt of er iets fout gaat, kan een deel van deze vloeistof veranderen in gas. Gas neemt meer ruimte in dan vloeistof, waardoor de accu opzwelt.

Er zijn verschillende redenen waarom een smartphonebatterij opzwelt. Bijvoorbeeld door oververhitting, kortsluiting of een productiefout. Je minimaliseert het risico van een opgeblazen accu door deze in goede conditie te houden.

Zo voorkom je een opgeblazen accu

Het is namelijk niet mogelijk om volledig te voorkomen dat de accu in een oude smartphone opzwelt. Zeker niet als het komt door een productiefout. Toch zijn er manieren om ervoor te zorgen dat je de kans zo klein mogelijk maakt. Gebruik bijvoorbeeld alleen de oplader die bij de smartphone hoort, omdat deze de accu in het toestel zo veilig mogelijk oplaadt.

Laat je toestel daarnaast niet in de hitte liggen. Leg je smartphone bijvoorbeeld niet in een auto die in de zon staat, of in de vensterbank als de zon flink schijnt. Leg het toestel ook niet op de verwarming in de winter.

Merk je dat de batterij in je wat oudere smartphone significant minder lang meegaat? Overweeg dan om deze accu preventief te vervangen. Niet alleen heb je dan weer een accu die het de hele dag volhoudt, maar je hoeft ook niet bang te zijn dat deze gaat opzwellen.

Het is daarnaast voor accu’s niet fijn om helemaal leeg te gaan. Dat gebeurt niet als je accu op 0 procent staat en het toestel wordt uitgeschakeld. Er blijft dan altijd nog wat stroom over om de accu te beschermen. Maar als je een oud toestel weglegt en niet meer gebruikt, dan loopt ook dat laatste beetje leeg. Ga je het toestel vervolgens weer opladen en daarna weer wegleggen, dan is dat zeer belastend voor de accu en dat kan zorgen voor problemen.

Daarom is het beter om een oud toestel aan iemand anders te geven die het apparaat blijft gebruiken, dan dat je het ding ergens in een kast legt. In het geval van YouTuber Mrwhosetheboss kan dit het probleem zijn geweest.

Dit moet je doen als de batterij van je smartphone opzwelt

Merk je dat de accu van je smartphone zwelt, dan hoef je niet in paniek te raken. Het zwellen is een veiligheidsmechanisme om de gevaarlijke gassen binnen te houden.

Wat je vooral niet moet doen, is het toestel proberen op te laden. Dan zal de accu zich alleen maar verder opblazen en heb je een grotere kans dat die zal scheuren. Ook moet je het zwellen vooral niet zelf proberen aan te pakken. Bijvoorbeeld door een gaatje in de accu te prikken zoals je een blaar lek prikt. Dat kan erg gevaarlijk zijn, omdat het gas in de accu zowel ongezond als licht ontvlambaar is.

Merk je dat de accu in jouw smartphone opzwelt? Zet de smartphone dan zo snel mogelijk uit als die nog aan staat. Laat het toestel afkoelen als het apparaat warm is, stop het dan in een plastic zakje en breng deze naar de telefoonwinkel of een reparateur.

Meer over de accu van je smartphone

We helpen je verder op weg om op de juiste manier met je accu om te gaan. Zo hebben we tips om de accu op de juiste manier op te laden en tips om het zo lang mogelijk met je accu te doen.