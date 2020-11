Niet blij met de nieuwe ‘look’ van Google? Krijg met een aantal eenvoudige stappen de ouderwetse pictogrammen terug.

Hoe krijg je alle oude vertrouwde Google app-icoontjes terug?

De Google-apps zijn allemaal in een nieuw jasje gestoken. Hoewel deze pictogrammen nu qua ontwerp naadloos op elkaar aansluiten, is niet iedereen er blij mee. Gelukkig is er een manier om de oude vertrouwde Google-stijl terug te krijgen.







Begin bij het begin: download eerst de oude Google-logo’s. Zodra je deze allemaal op je telefoon hebt opgeslagen, kun je beginnen. De Google app-icoontjes hierboven kun je rechtstreeks op je telefoon opslaan. Zo kun je direct aan de slag.

Android-gebruikers hebben een launcher-app nodig, hiermee kun je app-pictogrammen aanpassen. In dit stappenplan gebruiken we de app Lawnchair 2. Dit is niet de enige app die je kunt gebruiken. Andere bruikbare apps zijn: Action launcher, Nova Launcher en Microsoft’s launcher.

Lawnchair 2 deletescape 8,6 (26567 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Welke app je ook gebruikt, het proces blijft eenvoudig. Na het downloaden en activeren van de launcher-app kun je beginnen met het aanpassen van je startscherm. Met de verschillende launcher-apps die de Play Store rijk is, kun je werkelijk alles personaliseren.







Zo ga je te werk:

Houdt met je vinger de app die je wilt wijzigen ingedrukt; Tik op aanpassen en selecteer de optie Open Foto’s; Je kunt nu uit alle mogelijke foto’s die op je telefoon staan kiezen.

Doordat je gebruik maakt van een launcher-app, verandert heel je startscherm. Het kan even duren voor je alles naar wens hebt ingedeeld, maar dan heb je er ook wat voor terug: een gepersonaliseerde interface én de oude vertrouwde Google app-icoontjes

