Grote kans dat je nog een oude Android-smartphone of -tablet in een lade hebt liggen. Met deze apps en tips zet je ze toch nog nuttig in.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo kun je je oude smartphone gebruiken

Smartphones en tablets hebben helaas niet het eeuwige leven. Of je nou elke twee jaar een nieuw toestel koopt bij je abonnement, of zelf overgaat tot de aankoop als je apparaat kuren krijgt, we hebben allemaal al aardig wat smartphones versleten.

Toch betekent een upgrade naar een nieuwe niet direct het einde van de voorganger. Je kunt je oude smartphone natuurlijk doorverkopen, cadeau geven aan vrienden of familie of simpelweg recyclen. Er zijn steeds meer manieren om je vorige toestel een tweede leven te geven. We hebben vier opties voor je verzameld.

1. Wifi-extender

Niets is vervelender dat haperende wifi, of een signaal dat niet alle uithoeken van je huis of appartement bereikt. Je kan het probleem oplossen door je router op een andere plek te zetten of de firmware van het apparaat te updaten, maar in sommige gevallen biedt ook dat geen uitkomst.

Een andere oplossing is het kopen van een extender, dat het wifi-signaal oppakt en doorstuurt. Heb je echter nog een oude telefoon liggen, dan kun je daarop Anyfi installeren. Deze gratis app heeft verschillende functies, waaronder het uitbreiden van je bestaande wifi-bereik.

→ Lees verder: Maak van je smartphone een wifi-extender met Anyfi

2. Digitaal fotolijstje

Met een digitaal fotolijstje wordt het een stuk makkelijker om oude herinneringen op te halen. Geen saaie frames met slechts een enkele foto, maar continu andere kiekjes in beeld. Het grote nadeel: zo’n digitaal fotolijstje is al gauw aardig prijzig.

In een handomdraai kun je echter je oude tablet omtoveren tot zo’n fotolijstje. Zet eerst al je oude foto’s over naar de tablet, bijvoorbeeld met Dropbox of Google Foto’s. Vervolgens gebruik je een app als Dayframe om een slideshow van je beeldmateriaal te maken. Het enige wat je nog moet doen, is een mooie plek voor de tablet in je huis vinden. Staat je tablet meerdere uren per dag aan, dan is het misschien wel zo slim om een oplader in de buurt te houden.

→ Lees verder: zo gebruik je je oude Android-tablet als digitale fotolijst

3. Beveiligingscamera

Veel Android-smartphones hebben camera’s aan boord die nog prima functioneren, zelfs als de rest al aardig verouderd is. Je hoeft dan ook geen peperdure beveiligingscamera aan te schaffen als je ook gewoon nog een werkend Android-toestel hebt liggen. Het enige wat je hoeft te doen is een app installeren, voor constante stroom te zorgen en het toestel binnen bereik van een wifi-netwerk te plaatsen.

Vervolgens zijn er een groot aantal apps die je in kunt schakelen. Gebruik bijvoorbeeld IP Webcam. Deze app laat je op afstand door de lens van je camera kijken, vanaf zowel een andere smartphone of je pc of Mac. De makers van Alfred hebben een net iets andere aanpak gekozen. De app is opgezet als een monitor die van alles in de gaten houdt, maar ook communicatie mogelijk maakt. Via Alfred op je eigen toestel kun je zo tegen de persoon praten die je in beeld hebt.

→ Lees verder: zo gebruik je je oude Android-smartphone als beveiligingscamera

4. Dashcam

Eigenlijk heeft jouw smartphone hetzelfde in huis als de gemiddelde dashcam. Daardoor is het veel makkelijk om de autocamera te vervangen door je eigen mobieltje. Dat is niet alleen goedkoper, het heeft ook praktische voordelen. Je kunt een video van je smartphone bijvoorbeeld een stuk makkelijker online opslaan en delen.

Zorg er wel eerst voor dat je een stevige houder voor je smartphone koopt. Bij een ongeluk moet je toestel niet opeens losvliegen, want dan heb je nog niets vastgelegd. Kies bij voorkeur voor een plek met een ventilator of andere verkoeling in de buurt. Vervolgens kun je aan de slag met apps als AutoGuard DashCam of DailyRoads Voyager.

→ Lees verder: zo gebruik je je Android-smartphone als dashcam

Lees het laatste nieuws over Android