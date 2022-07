5 manieren om je oude smartwatch een nieuw leven in te blazen

Heb je een nieuwe smartwatch gekocht? Tof! Gooi je oude klokje nu niet zomaar weg, want je kunt ‘m nog prima hergebruiken. Zo geef je je oude smartwatch een nieuwe kans.

Dit kun je allemaal met een oude smartwatch doen

1. Recyclen: Oude smartwatch inleveren

Klimaatverandering is een feit en om de schadelijke gevolgen te beperken en het proces zoveel mogelijk tot stilstand te brengen, moet iedereen haar of zijn steentje bijdragen.

Een kleine, maar doeltreffende manier hiervoor is recycling. Meerdere organisaties staan namelijk te springen om jouw oude smartwatch uit elkaar te halen en de onderdelen opnieuw te gebruiken. Je staat er misschien niet bij stil, maar een slim horloge zit boordevol kostbare materialen. Denk aan schaarse grondstoffen als goud, platina en zilver.

Het recyclen van een smartwatch kent alleen maar winnaars. De berg met elektrisch afval (e-waste) slinkt, er hoeven geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor de productie van een nieuw exemplaar en de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) neemt af.

Een oude smartwatch kun je op meerdere manieren inleveren voor recycling. Denk aan de bakken voor elektronisch afval in de grote supermarkt of bouwmarkt. Op de website van WeCycle kun je inleverpunten bij jou in de buurt vinden.

Ook kun je je oude klokje inleveren bij de aanschaf van een nieuwe. Verder maak je goede doelen als CliniClowns en KiKa erg blij met oude smartwatches.

2. Oude smartwatch verkopen

Een oude smartwatch is geld waard. De waarde hangt onder meer van het model, conditie en eventuele accessoires af, maar meestal kun je nog best een leuk bedrag vragen.

Heb je geen zin om aan particulieren via Marktplaats of Facebook-groepen te verkopen? Er zijn ook bedrijven gespecialiseerd in het opkopen van tweedehands elektronica, zoals slimme horloges.

Eerst meldt je je smartwatch via de website aan. Is het bod van de opkoper voldoende, dan stuur je het pakket (meestal gratis) op. De koper gaat het klokje nu controleren en betaalt het beloofde bedrag uit wanneer ‘ie overeenkomt met de verwachtingen. Bekende partijen die op deze manier werken zijn reBuy, Remarketed en Rephone.

3. Achter de hand houden

Je kunt een oude smartwatch natuurlijk ook gewoon achter de hand houden. Mocht je ‘daily driver’ het begeven, heb je altijd nog een reservehorloge achter de hand. Ook op vakantie komt dit goed uit, want misschien wil je niet op reis met je nieuwe, dure klokje.

Verder gebruiken sommige mensen hun oude smartwatch als slaaptracker. Dit horloge dragen ze ‘s nachts om hun slaappatroon in kaart te brengen en de effectiviteit van de slaap te meten. Het praktisch voordeel hiervan is dat je je horloge voor overdag dan ‘s nachts kunt opladen.

Ook slim: gebruik je oude klokje als fietscomputer. De gemiddelde smartwatch zit boordevol sensoren en kan onder meer de afgelegde kilometers, snelheid en verbrande calorieën meten. Ook werkt een oude smartwatch prima als (weliswaar klein) navigatiescherm. Het enige dat je nodig hebt is een houder voor op de fiets.

4. Ideaal als cadeau

Ziet je horloge er nog keurig uit? Misschien kun je er wel iemand anders blij mee maken! Geef je oude smartwatch bijvoorbeeld aan je kind, goede vriend(in) of aan je neefje of nichtje. Op die manier kunnen zij op een laagdrempelige manier kennismaken met de voordelen van een geavanceerd horloge, zonder direct de portemonnee te hoeven trekken.

5. Voor de Handige Harry

Ben je bekend met het fenomeen teardowns? In dit soort video’s worden gadgets, zoals smartwatches, vakkundig uit elkaar gehaald om te kijken hoe het er onder de motorkap uit ziet.

Dit kun je natuurlijk ook prima zelf doen met een oud horloge – of je het nou filmt, of niet. Wie weet leer je nog wat over de techniek van een smartwatch. De eerste uitdaging is het klokje weer in elkaar zetten. Succes!

Ben je in het bezit van twee rechterhanden? Dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Je kunt je oude smartwatch bijvoorbeeld omtoveren in een slimme tafelklok, zoals de Handige Harry uit onderstaand filmpje. Dit klokje houdt precies bij wanneer je moet bewegen om het maximale uit je concentratie te halen.

Daarnaast gebruiken sommige mensen hun oude smartwatch als klok voor in de slaapkamer. Dat is handig voor het aflezen van de tijd en als wekker. Uiteraard kun je nog veel meer met een oude smartwatch, dus laat je creativiteit de vrije loop.

Wanneer is een smartwatch oud?

Al met al kun je dus van alles en nog wat met een oud horloge doen. Maar, wanneer is een klokje eigenlijk “oud”? Hebben we het dan vooral over de leeftijd, of spelen andere zaken mee? In onderstaand artikel geven we antwoord op die vragen.

