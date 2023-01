10 manieren om een oude tablet nieuw leven in te blazen

Gefeliciteerd met je nieuwe (Android-)tablet! Maar, wat doe je nu met de oude? In dit artikel laten we zien wat je met een oude tablet kunt doen.

Een oude tablet nieuw leven inblazen: zo doe je dat

1. Als muis gebruiken

Computermuizen met trackpads zijn vaak behoorlijk prijzig, maar er zijn alternatieven. Wist je bijvoorbeeld dat je een oude tablet ook prima als muis kunt gebruiken? Het enige dat je nodig hebt is een app en wat tijd om de boel te configureren.

Apps als Unified Remote maken het mogelijk om je oude tablet via wifi (of bluetooth) met je computer te verbinden. Vervolgens gebruik je het tabletscherm als input-apparaat voor de desktop (of laptop). Tik bijvoorbeeld op het scherm om iets te selecteren, of knijp twee vingers samen om te zoomen.

2. Videobellen

Het was begin 2020 nog even wennen, maar inmiddels is videobellen helemaal ingeburgerd. Wanneer je oude tablet een degelijke camera heeft kun je deze prima als webcam gebruiken.

Koop een stevige houder voor de tablet en plaats deze op een goede plek op je bureau. Vervolgens kun je videobellen via apps als Google Meet of Zoom.

Wil je videobellen via je computer? Ook dat kan. In dat geval moet je je oude tablet en computer met elkaar koppelen. Dat werkt het makkelijkst via apps als Iriun of Camo.

Vervolgens kun je videovergaderingen opzetten zoals je gewend bent, maar loopt het beeld en geluid via de camera van je tablet (in plaats van via de computer). In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe dit werkt.

3. Oude tablet voor de wetenschap

Je verwacht het misschien niet, maar een oude tablet kan bijdragen aan de wetenschap. Onderzoekers gebruiken de rekenkracht van afgedankte telefoons en tablets namelijk om lastige analyses en berekeningen uit te voeren. Jij hoeft hiervoor maar één ding te doen: een app downloaden en ervoor zorgen dat je tablet aan blijft staan.

Inspiratie nodig? De DreamLab-app is opgezet door Vodafone in combinatie met het Imperial College in Londen. De mensen achter de app doen onder meer onderzoek naar kanker en (de langdurige gevolgen van) het coronavirus. Bij de Zooniverse-app kun je dan weer kiezen uit tientallen onderzoeken om met jouw tabletrekenkracht te ondersteunen.

4. Fotolijstje

Nog een leuke optie: gebruik je oude tablet als digitaal fotolijstje. Je kunt afwisselend meerdere kiekjes tonen, waardoor je niet de hele tijd tegen dezelfde plaatjes zit aan te kijken.

De meeste bekende foto-apps, zoals Google Foto’s, bieden de mogelijkheid om zulke slideshows op te zetten. Vervolgens is het belangrijk om de oude tablet op een goede plek neer te zetten, of ‘m bijvoorbeeld aan de muur te bevestigen. Verder is het slim om de tablet dichtbij een stopcontact te plaatsen.

5. E-reader

Een oude tablet kun je ook prima als e-reader gebruiken. Digitale boeken wegen niets en zijn vaak goedkoper dan hun fysieke collega’s. Bovendien kun je e-books tegenwoordig vrijwel overal aanschaffen (denk aan Google Play Boeken en Amazon Kindle). Heb je een abonnement op de bibliotheek? Via de Bieb-app kun je e-books zelfs direct lenen en lezen.

Verder is het wel zo verstandig om de oude tablet zo afleidingsvrij mogelijk te maken. Zet storende notificaties dus uit en verwijder aandachtstrekkende apps.

Fanatieke lezers doen er overigens verstandig aan een e-reader aan te schaffen. Deze gadgets hebben een speciaal beeldscherm dat lekkerder wegleest, helemaal ‘s avonds. Ze hebben bovendien een erg lange accuduur.

6. Oude tablet recyclen

De gemiddelde tablet zit boordevol kostbare grondstoffen, zoals goud, platina en zilver. Deze ‘ingrediënten’ kunnen uitstekend hergebruikt worden. Overweeg daarom om je oude tablet te recyclen.

Dit kan op meerdere manieren. Zo hebben veel supermarkten en elektronicazaken een verzamelbak voor elektronisch afval (e-waste). Ook kun je de tablet naar de gemeentelijke milieustraat brengen of lever het toestel in bij de (web)winkel waar je een nieuw apparaat koopt.

Kom je er niet uit? Kijk dan op de website van Wecycle om een inleverbak bij jou in de buurt te vinden. Verder zijn er heel veel goede doelen die om jouw oude tablet staan te springen. Organisaties als CliniClowns en Stichting Aap zamelen tweedehands elektronica in om anderen te helpen.

7. Cadeau

Over anderen blij maken gesproken: wanneer je oude tablet er nog keurig uitziet kun je er misschien wel iemand anders mee blij maken. Geef je tweedehandsje bijvoorbeeld aan je kind, neefje of nichtje, of die fijne buurman of buurvrouw.

8. In de auto

Moderne auto’s hebben vaak een ingebouwd entertainmentsysteem, maar in oudere modellen moet je zelf aan de slag. Gelukkig heeft Google het meeste werk uit handen genomen door Android Auto aan te bieden. Deze ‘autoversie’ van het Android-systeem zorgt ervoor dat je onderweg onder meer handsfree kunt bellen, navigeren en muziek opzetten.

Je hebt hier maar een paar dingen voor nodig. Ten eerste: een (oude) tablet met daarop Android Auto. In onderstaand artikel leggen we uit hoe je deze app aan de praat krijgt, indien dit nog niet het geval is. Verder heb je een degelijke autohouder voor de tablet nodig en een usb-kabel om te koppelen met de auto.

9. Lekker hobbyen

Android is hét besturingssysteem bij uitstek voor hobbyisten. Wanneer je weet wat je doet, kun je vrijwel het hele platform naar eigen hand zetten. Het punt is dat je hiervoor wel deskundig moet zijn. Ben je geen expert, dan richt je mogelijk permanente schade aan.

Je kunt een oude Android-tablet daarom uitstekend gebruiken als oefentoestel. Ben je bijvoorbeeld altijd benieuwd geweest naar rooten, maar durf je dit niet aan op je telefoon? Experimenteer dan met een oude tablet (waarvan de garantie sowieso al verlopen is).

Of, schroef het apparaat open om te kijken hoe een tablet eigenlijk werkt. Er zijn weinig dingen leerzamer dan iets uit elkaar halen, en het weer goed in elkaar zetten.

10. Verkopen

Deze optie zag je waarschijnlijk al aankomen, maar een oude tablet is natuurlijk geld waard. Helemaal wanneer je een relatief recent model hebt, kun je er vaak nog best een leuk bedrag voor krijgen.

Er zijn meerdere bedrijven gespecialiseerd in het opkopen van oude tablets en smartphones. Dit werkt heel simpel: meld het apparaat aan via de website, stuur ‘m op en laat je uitbetalen.

Zodra de opkoper de tablet heeft ontvangen, wordt de werking en uiterlijke conditie gecontroleerd. Indien alles overeenkomt met wat jij hebt opgegeven, krijg je het volledige bedrag uitgekeerd. Partijen die op deze manier werken zijn GSMLoket, reBuy en Zonzoo.

Ook kun je het heft natuurlijk in eigen handen nemen. Via kanalen als Marktplaats en Tweakers kom je makkelijk en snel in contact met potentiële kopers door een advertentie te plaatsen.

Het voordeel van zelf verkopen is dat je mogelijk meer geld overhoudt, maar het nadeel is dat je voorzichtig moet zijn. Er komen soms ongure types op tweedehands tablets en smartphones af.

