Oude telefoon inleveren? Hier staan ze om je toestel te springen

Heb je een nieuwe Android-telefoon gekocht? Leuk! Gooi je oude toestel alsjeblieft niet weg, want er zijn genoeg organisaties die er veel goede dingen mee kunnen doen. Bij deze organisaties kun je je oude telefoon inleveren.

Oude telefoon inleveren? Dat kan bij deze organisaties

De gemiddelde Nederlander doet 2,5 jaar met haar/zijn telefoon. Na afloop hiervan belandt het merendeel van de toestellen in het keukenlaatje. Dat is best zonde, want grote kans dat iemand anders heel blij is met jouw afdankertje.

Met je oude mobiele telefoon kun je bijvoorbeeld het leven van zieke kinderen verbeteren, iets doen aan de klimaatcrisis of investeren in de opleiding van geleide honden. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van organisaties die mooie dingen kunnen doen – mede dankzij donaties.

1. CliniClowns

Bij CliniClowns staan ze te springen om je oude telefoon. De organisatie, die zich inzet voor zieke kinderen en mensen met dementie, krijgt een vergoeding van 3 euro per toestel.

Dat geld wordt gebruikt om de clowns naar zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie te sturen en hen eventjes wat plezier te bezorgen.

CliniClowns heeft door heel Nederland inzamelpunten, bijvoorbeeld in bouwmarkten en electronicawinkels. Wanneer je een grote hoeveelheid mobieltjes wil inleveren, kun je ook een inzamelbox aanvragen.

→ Bezoek de website van CliniClowns

2. Wecycle

Ook bij Wecycle kun je je oude telefoon inleveren. Dat is erg makkelijk, want de recycledienst heeft meer dan 13,000 inzamelpunten door heel Nederland.

Je vindt de punten bijvoorbeeld bij supermarkten, drogisterijen en andere winkels. Bijkomend voordeel van inleveren bij Wecycle is dat je hier niet alleen je oude smartphone kwijt kunt, maar alle soorten e-waste.

Kortom, alles met een stekker en/of batterijen kun je inleveren. Vervolgens gaat Wecycle aan de slag met het recyclen ervan. Er zitten veel kostbare onderdelen in (moderne) telefoons – zoals plastic, rubber en de accu – waardoor het van groot belang is dat deze worden hergebruikt voor volgende generaties.

→ Bezoek de website van Wecycle

3. Stichting Aap

De meeste mensen zijn gek op apen, maar toch zorgen we lang niet altijd goed voor ze. Gelukkig zijn er organisaties die hier iets aan willen doen, zoals Stichting Aap. Deze club vangt verwaarloosde apen op en verzorgt ze.

Deze zorg is allesbehalve gratis en daarom kun je de stichting steunen door je oude mobiele telefoon bij ze in te leveren. Hiervoor vraag je een inzamelzakje aan via de website van Stichting Aap, die vervolgens wordt opgestuurd.

Heb je alle oude toestellen bij elkaar verzameld? Dan is het tijd om een inzamelpunt te vinden. Deze inzamelbakken vind je bijvoorbeeld bij dierenartsen, wijkcentra en dierenspeciaalzaken.

→ Bezoek de website van Stichting Aap

4. KNGF Geleidehonden

Ben je gek op viervoeters? Overweeg dan je oude smartphone bij KNGF Geleidehonden in te leveren.

Voor ieder ingeleverd exemplaar krijgt de stichting een vergoeding. Dat geld gebruikt men voor het opleiden van honden. Zodra de professionele training is afgerond, gaan de viervoeters aan de slag om mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten leven.

Wil je je oude telefoon inleveren bij KNGF? De inzamelpunten staan, toepasselijk genoeg, vooral bij dierenartsen en dierenspeciaalzaken. Net als bij andere goede doelen kun je ook in één keer meerdere telefoontjes opsturen door een inzamelbox aan te vragen.

→ Bezoek de website van KNGF Geleidehonden

Zelf je goede doel kiezen?

Er zijn ontelbaar veel goede doelen in Nederland. Ze allemaal hier opnoemen is onbegonnen werk, maar het is heel simpel om een organisatie te vinden die bij jou past. Hiervoor gebruik je namelijk de website van Eeko.

Deze organisatie is de logistieke partner van heel veel (Nederlandse) goede doelen. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Stichting Hulphond, het Wereld Natuur Fonds en Stichting Terre des Hommes. Bij Eeko kun je oude mobieltjes ook doneren aan meerdere dierentuinen en dierenverblijfplaatsen, zoals de Apenheul en zeehondencrèche in Pieterburen.

Eeko plaats de inzamelpunten door heel het land en is verantwoordelijk voor de verdere recycling en verwerking. Vervolgens krijgt het goede doel een stuk van de vergoeding. Via de website van Eeko kun je heel makkelijk filteren op alle inzamelpunten van goede doelen in Nederland.

→ Bezoek de website van Eeko

Tip: Zit er geen inleverpunt van het goede doel dat jij wil steunen in de buurt? Geen probleem! Je kunt je oude telefoon namelijk alsnog inleveren bij één van de inzamelpunten van Eeko. Doe het toestel simpelweg in een zakje en noteer duidelijk voor welke organisatie de donatie is. Vervolgens zorgt Eeko ervoor dat de opbrengsten van je oude telefoon bij de juiste organisatie terechtkomen.

Oude telefoon inleveren voor geld

Naast dat je een oude telefoon kunt doneren, kun je ‘m natuurlijk ook inleveren voor geld. Dit doe je het makkelijkst tijdens de aanschaf van een nieuw exemplaar. Bij steeds meer winkels en providers kun je tijdens dit proces namelijk je oude telefoon inleveren en zo ‘korting’ krijgen op je nieuwe smartphone.

Dit werkt onder meer zo bij de MediaMarkt, Coolblue en T-Mobile. Het bedrag dat je voor je oude telefoon ontvangt hangt natuurlijk af van het model: een Samsung S20 levert nou eenmaal meer op dan een Nokia uit het stenentijdperk, maar ook de uiterlijke conditie en eventuele toebehoren zijn van belang.

