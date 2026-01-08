Oude telefoon liggen? Tover ‘m om met deze 5 verrassende tips

Ergens in een la of op zolder vind je vast nog een oude smartphone. Zonde als je die daar laat verstoffen, terwijl je ‘m gemakkelijk een tweede leven geeft. Wij hebben vijf tips voor je!

Maak je telefoon eerst startklaar

Heb je besloten om je oude smartphone een tweede leven te geven, bijvoorbeeld als e-reader, afstandsbediening, beveiligingscamera of webcam? Mooi! Dan is het nu tijd om je toestel klaar te maken voor zijn nieuwe functie.

Dat doe je zo: Zorg dat je al je gegevens opslaat; Heb je bij het in gebruik nemen van je nieuwe toestel alles al netjes overgezet en/of in de cloud bewaard? Sla deze stap dan over. Kies of je voor de snelle optie wil gaan (reset toestel) of liever handmatig alle apps en gegevens verwijdert; Voordelen van een volledige reset zijn dat je daarna profiteert van de maximale snelheid van je toestel, de minste kans hebt op (systeem)fouten en ook de langste batterijduur hebt omdat je telefoon met minder processen bezig is. Zorg dat je de telefoon helemaal geüpdatet hebt (indien dit mogelijk is); Installeer de laatste Android-versie-update en beveiligingspatch als die nog beschikbaar zijn. Zet batterijbesparing aan om zo min mogelijk te hoeven laden; Zet daarnaast alleen noodzakelijke verbindingen en instellingen aan. Heb je echt altijd wifi nodig, en hoe zit het met bluetooth en je locatie? Al deze functies zorgen voor onnodig batterijverbruik.

Het is trouwens aan te raden om een oude telefoon echt maar één nieuwe rol te geven. Dit zorgt ervoor dat die sneller en stabieler werkt en die functie ook het best uit kan voeren. Hieronder zie je enkele opties.

1. E-reader

Je kunt je oude telefoon nog prima als e-reader gebruiken. Zeker als je een groter toestel hebt, is die afmeting best aangenaam om van te lezen. Ook de resolutie van de meeste midrangers en high-end smartphones is goed genoeg. Bekijk ons stappenplan:

Installeer je favoriete leesapp(s) zoals Kindle, Google Play Boeken, Storytel of Kobo; Zet de donkere modus van je telefoon aan en eventueel ook een blauwlichtfilter als je veel in bed gaat lezen; Zet wifi alleen als je een boek gaat downloaden en activeer ‘Niet storen’.

Ben je lid van een bibliotheek? Dan kun je vaak via de bieb-app op je smartphone direct e-books lenen en lezen. Wanneer je echt in de ban van elektronische boeken raakt, kun je beter een speciale e-reader kopen. Dat leest immers veel prettiger weg. Maar, de lezer die zo nu en dan wat wil bladeren, is prima af met een telefoon als e-reader.

2. Muziekspeler

Een tweede optie voor je oude smartphone is om er een muziekspeler van te maken. Download muziek en zet dit op je toestel om niet afhankelijk te zijn van internet en streamingsdiensten. Het afspelen doe je vervolgens met een app als VLC. Is je oude telefoon nog vlot genoeg? Dan kun je ook gewoon gaan streamen. Dit zijn onze tips:

Installeer je favoriete streaming-apps zoals Spotify, Deezer, YouTube of Tidal. Download afspeellijsten voor offline gebruik; Wil je beter geluid dan dat uit je speakers van je smartphone? Verbind je toestel dan met een bluetooth-speaker, koptelefoon of eventueel via AUX of bluetooth met de autoradio.

Je kunt een oude telefoon ook in je slaapkamer leggen als wekker (en je nieuwe telefoon lekker beneden laten!) of om met prettige achtergrondmuziek wakker te worden. Kortom: er zit sowieso muziek in je oude beestje!

3. Webcam of beveiligingscamera

De beste webcam is … een telefoon? Ja, want de gemiddelde oude smartphone maakt nog altijd betere video’s dan de gemiddelde beveiligingscamera. Daarnaast is de kans heel groot dat jouw oude smartphone een betere camera heeft dan de ingebouwde variant van je laptop.

Dus wat het gaat worden: een webcam voor jouw Zoom-vergaderingen of een beveiligingscamera om een oogje in het zeil te houden? Zo pak je dat aan:

Reset je telefoon om te voorkomen dat oude apps of meldingen gaan storen; Pas je scherminstellingen aan: zet de helderheid laag, schakel meldingen uit en zorg dat je scherm nooit automatisch wordt uitgeschakeld (in het geval van een beveiligingscamera); Download de app Alfred Camera als je voor een camera wil gaan, download de app IP Webcam als je voor een webcam wil gaan (let op: om te kunnen downloaden, moet je wel een Google-account actief laten, noodzakelijk om de Play Store nog te kunnen gebruiken); Neem extra maatregelen als je een beveiligingscamera van je oude smartphone gaat maken: vermijd direct zonlicht, verwijder een eventueel hoesje, zorg continu voor stroom en voor een stabiel wifisignaal en zet de batterijbescherming uit.

Het kan zijn dat je toestel na een tijdje wat warm wordt of dat de batterij snel slijt omdat het toestel continu aan staat. KIjk dus niet gek op als je beveiligingscamera er ooit mee ophoudt. Maar, dan heb je wel echt alles uit je oude telefoon gehaald!

4. Afstandsbediening

Heeft jouw oude Android infrarood? Dan kun je ‘m gebruiken als universele afstandsbediening voor meerdere apparaten, waaronder je televisie, stereo-installatie of airco. Wanneer je niet zeker weet of je toestel infrarood heeft, kijk dan even naar de bovenkant. Infrarood is herkenbaar aan een klein, glanzend stuk plastic.

Over het algemeen heb je bij toestellen van vóór 2016 kans dat er infrarood is ingebouwd, bijvoorbeeld bij merken als Samsung, LG of Sony. Kom je er niet uit, neem dan een kijkje in de handleiding van je oude telefoon (als je die nog kunt vinden) of google even op de naam van jouw model gevolgd door “infrarood”.

Vervolgens is het een kwestie van een degelijke afstandsbediening-app installeren (zoals Mi Remote Controller of AnyMote) en die te koppelen met het apparaat dat je wil bedienen.

5. Mediastreamer

De hierboven genoemde opties zijn relatief makkelijk en hebben ook een grote kans van slagen met oudere telefoons. Als laatste tip nog een leuke nieuwe rol voor je oude smartphone als die nog best modern is: het streamen van media en delen van content naar je slimme televisie.

Hiervoor heb je dus wel smartphone nodig die een prima processor heeft en genoeg opslagcapaciteit heeft. Dat is nodig om (grote) bestanden te transcoderen. Dit is het omzetten van een videobestand naar een formaat dat je televisie begrijpt. We leggen hieronder uit hoe je het kan aanpakken:

Ga naar de Emby-downloadpagina en download de APK op je oude Android; Installeer de APK en open de app; Tik hierna op ‘Openen in browser’ en stel vervolgens je gebruikersprofiel en mediabibliotheek in; Wijs Emby een map toe om te scannen, kies het contenttype en dan zou de server klaar moeten zijn om de door jou gekozen content te delen.

Vanaf nu kun je vanaf andere apparaten toegang krijgen tot de server, bijvoorbeeld via de Emby-app op je tablet of slimme televisie of via een browser. Om te beginnen heb je twee dingen nodig: het lokale IP-adres van je server en je inloggegevens.

Oude telefoon toch niet nodig?

In het kader van duurzaamheid is het een uitstekend idee om je oude toestel te recyclen. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar jouw tweedehandsje zit boordevol kostbare materialen. Denk aan grondstoffen als goud, platina en zilver. Momenteel is er een schaarste aan hoogwaardig kwarts, nodig voor de productie van silicium. Van dit materiaal worden veel geheugenchips van je smartphone of tablet gemaakt.

Het recyclen van een oude telefoon heeft alleen maar voordelen, met het milieu als de grootste winnaar. Recyclen laat de berg elektronisch afval (e-waste) slinken, zorgt ervoor dat schaarse grondstoffen worden hergebruikt en ook de uitstoot van koolstofdioxide vermindert.

Een oude telefoon kun je op meerdere manieren inleveren. Bijvoorbeeld in de bak met elektronisch afval in de supermarkt. Daarnaast staan veel goede doelen te springen om je oude Android. Organisaties als CliniClowns, KiKa en Stichting Opkikker verzamelen smartphones om die te verkopen. Kijk dus zeker eens op hun sites als je wil helpen.

Gebruik jij je oude telefoon(s) al als camera, e-reader, afstandsbediening of misschien als iets heel anders? Laat het ons weten in de reacties, want we zijn erg benieuwd!