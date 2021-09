9 nieuwe manieren om je oude telefoon een tweede leven te geven

Je hebt een nieuwe Android-smartphone gekocht? Leuk! Gooi je oude telefoon nu niet zomaar in de la, want je kunt ‘m prima hergebruiken. Zo geef je je oude toestel een tweede leven.

Dit kun je allemaal met je oude telefoon doen

1. Recyclen: Oude telefoon inleveren

Klimaatverandering is een feit en het is aan ons allemaal om bij te dragen aan de oplossingen. In het kader van duurzaamheid is het daarom een uitstekend idee om je oude telefoon te recyclen. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar jouw tweedehandsje zit boordevol kostbare materialen. Denk aan grondstoffen als goud, platina en zilver.

Het recyclen van een oude telefoon heeft alleen maar voordelen, met het milieu als de grootste winnaar (en daarmee uiteindelijk de mensheid). Recyclen laat de berg elektronisch afval (e-waste) slinken, zorgt ervoor dat schaarse grondstoffen worden hergebruikt en de uitstoot van koolstofdioxide vermindert.

Een oude telefoon kun je op meerdere manieren inleveren. Bijvoorbeeld in de bak met elektronisch afval in de supermarkt. Ook kun je het toestel naar gespecialiseerde bedrijven opsturen, zoals Fairphone. De duurzame Nederlandse telefoonfabrikant heeft een erg goede recycleservice.

Goede doelen zitten ook te springen om je oude telefoon. Organisaties als CliniClowns, KiKa en Stichting Opkikker verzamelen smartphones om die vervolgens te verkopen. Op de website van Eeko kun je precies nagaan welke inleverpunten bij jou in de buurt zijn.

2. Oude telefoon verkopen

Een oude smartphone is geld waard. Helemaal wanneer je een relatief recent model hebt, kun je er vaak nog een leuk bedrag voor krijgen. Er zijn meerdere bedrijven gespecialiseerd in het opkopen van oude smartphones.

Je meldt je toestel via de website aan, geeft wat informatie over de uiterlijke staat en krijgt een eerste bod. Wanneer het bod bevalt, bevestig je de verkoop en stuur je je oude telefoon op.

De opkoper gaat het toestel nu controleren en betaalt het beloofde bedrag uit wanneer je toestel overeenkomt met de verwachtingen. Bekende partijen die op deze manier werken zijn reBuy, GSMLoket en Zonzoo.

Je kunt natuurlijk ook zelf je oude telefoon verkopen. Via kanalen als Marktplaats kom je makkelijk en snel in contact met potentiële kopers door een advertentie te plaatsen. Wees wel op je hoede voor oplichters, want oude smartphones zijn een gewild doelwit voor ongure types.

3. Reservetoestel

Een smartphone is anno 2021 zo goed als een eerste levensbehoefte. Het is daarom ontzettend handig om altijd een extra telefoon achter de hand te hebben.

Mocht je nieuwe toestel onverhoopt een keer uit je handen worden gegrist, ben je zo in ieder geval bereikbaar met je oude smartphone. Je hebt alleen maar een nieuwe simkaart nodig om in ieder geval weer te kunnen bellen en sms’en.

Een reservetoestel is bijvoorbeeld ook ideaal om mee te nemen wanneer je op reis gaat, want je kunt je primaire telefoon gewoon thuislaten.

4. Beveiligingscamera

Dat waren de meest gangbare mogelijkheden om je oude telefoon een nieuwe bestemming te geven. Kijken we naar wat meer creatieve toepassingen, dan kom je al snel uit bij camera’s. Wanneer je oude smartphone minder dan vier jaar oud is, maakt ‘ie waarschijnlijk betere video’s dan menig beveiligingscamera.

Klinkt als veel werk? Dat valt mee! Je hebt alleen een goede app nodig, zoals IP Webcam of Alfred. Zorg er ook voor dat je nieuwe beveiligingscamera constant stroom krijgt en een stabiel wifisignaal heeft. Vervolgens kun je altijd op afstand een oogje in het zeil houden.

Lees ook: Zo gebruik je je oude Android-smartphone als beveiligingscamera

5. Webcam

De beste webcam is… een telefoon? Wat we net schreven over camera’s – dat de gemiddelde oude smartphone betere video’s maakt dan de gemiddelde beveiligingscamera – is ook hier van toepassing. De kans is heel groot dat jouw oude smartphone een betere camera heeft dan de ingebouwde variant van je laptop.

Het is gelukkig heel simpel om je Android-toestel als webcam te gebruiken. Je hebt een webcam-app nodig, zoals Iriun of Camo, en een standaard om je telefoon op te zetten. Vervolgens verbind je je telefoon met je computer en geef je in Google Meet, Zoom of een andere programma aan dat je met je smartphone belt.

Verder lezen: Je telefoon als webcam gebruiken is heel simpel: zo werkt het

6. E-reader

Je kunt je oude telefoon ook prima als e-reader gebruiken. Elektronische boeken wegen immers niets en zijn vaak goedkoper dan hun fysieke collega’s. E-books kun je inmiddels vrijwel overal aanschaffen. Ben je lid van de bibliotheek? Dan kun je via de Bieb-app op je smartphone direct e-books lenen en lezen.

Wanneer je echt in de ban van elektronische boeken raakt, kun je beter een daarvoor gespecialiseerde e-reader kopen. Dat leest immers veel prettiger weg, helemaal als je ‘s avonds leest.

7. Afstandsbediening

Heeft jouw oude telefoon infrarood? Dan kun je ‘m gebruiken als universele afstandsbediening voor de televisie. Wanneer je niet zeker weet of je toestel infrarood heeft, kijk dan even naar de bovenkant. Infrarood is herkenbaar aan een klein, glanzend stuk plastic.

Kom je er niet uit, neem dan een kijkje in de handleiding van je oude telefoon of google even op de naam van jouw model gevolgd door “infrarood”. Vervolgens is het een kwestie van een degelijke ‘afstandsbediening-app’ installeren, zoals Peel of AnyMote, en het koppelen met je tv.

8. Cadeau

Wanneer je oude telefoon er nog keurig uitziet, kun je er iemand anders waarschijnlijk wel blij mee maken. Geef je toestel bijvoorbeeld aan je kind of dat ene schattige neefje/nichtje.

Bijkomend voordeel is dat je het toestel compleet naar eigen wens kunt inrichten, bijvoorbeeld door Google Family Link aan te zetten. Zo houd je op afstand een oogje in het zeil en kan de kleine ontvanger er bijvoorbeeld alleen kindvriendelijke apps op zetten.

9. Haal ‘m uit elkaar

Teardowns zijn enorm populair op YouTube. In dit soort video’s wordt een smartphone vakkundig uit elkaar gehaald om te kijken welke onderdelen onder de motorkap zitten. Dit kun je natuurlijk ook prima zelf doen met je oude telefoon, of je het nou filmt of niet. Uit elkaar halen is één ding, weer in elkaar krijgen een tweede. Succes!

Hoe oud is je oude telefoon eigenlijk?

Je weet nu wat je allemaal met een oude smartphone kunt doen. Maar, weet je ook hoe oud dit toestel eigenlijk is? Daarachter komen is nog best pittig. Gelukkig hebben we onderstaand artikel geschreven. Hierin leggen we precies uit hoe je erachter komt hoeveel kaarsjes je smartphone inmiddels mag uitblazen.

Lees verder: Hoe oud is mijn telefoon? Daar achter komen is lastiger dan je denkt: 4 tips