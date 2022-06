Met deze 5 tips voorkom jij een oververhitte smartphone

Er komen deze zomer weer genoeg warme dagen. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je smartphone. Wij geven je een aantal tips om je telefoon tegen de hitte te beschermen.

Voorkom een oververhitte smartphone

De zomer is begonnen en dat betekent lekker, maar ook warm weer. Waarschijnlijk heb je genoeg manieren om jezelf tegen de zon te beschermen, maar wat te doen met met je smartphone? Je denkt er misschien niet direct aan, maar je telefoon heeft net zoveel moeite met de hitte als jij. Met onderstaande tips houd je het hoofd én je smartphone koel.

1. Laat je hoesje thuisliggen

Het klinkt wat tegenstrijdig: je smartphone beschermen door geen hoesje mee te nemen? Hoewel een hoesje voor extra zekerheid zorgt, geeft het je toestel ook minder ademruimte. Een kale smartphone kan zijn hitte goed kwijt, maar met een hoesje eromheen blijft deze veel langer hangen. Op de warmste dagen kun je dat hoesje dus beter weg laten. Dan maar even wat voorzichtiger zijn.

2. Houd je smartphone uit de volle zon

In de volle zon is het een stuk moeilijker voor de koeling van je smartphone om zijn ding te doen. Je zult het waarschijnlijk zelf al snel merken: na slechts een paar minuten heb je al te maken met een gloeiend hete achterkant. Ook het toestel opladen in de volle zon, of even in de auto laten liggen terwijl je boodschappen doet, is niet verstandig.

Daarnaast maakt het soort apps dat je gebruik verschil. Zo vereist WhatsApp doorgaans weinig kracht, waardoor de chipset niet snel te warm wordt. Ga je voor grafisch intensieve games, dan zul je echter al gauw merken dat je smartphone warmer wordt, zeker in een zomerse omgeving. Misschien toch maar even wachten met je schietspel tot je beschutting vindt.

3. Schakel overbodige functies uit

Ook als je de smartphone niet actief gebruikt, lopen er nog genoeg processen op de achtergrond. Voorkom een warm toestel in je broekzak of handtas door overbodige functies tijdelijk uit te schakelen. Alle beetjes helpen daarbij. Als je op pad bent, kan het bijvoorbeeld geen kwaad om wifi en bluetooth uit te zetten. Ook nfc, gps en andere connectiemogelijkheden kunnen in de zomer weer een paar graden schelen.

4. Scheid je apparaten

Net als dat hoesjes mogelijk de afvoer van hitte belemmeren, zitten andere apparaten ook wel eens in de weg. Heb je zowel een laptop, tablet als smartphone in je tas zitten, dan staan die allemaal tegelijk hitte af. Voor je het weet loop je rond met een sauna voor elektronica. Probeer de apparaten in verschillende vakken van je tas te stoppen, of laat desnoods toch maar iets thuis.

5. Toch oververhit? Stop hem niet in de koelkast!

Heb je ondanks deze tips toch te maken met een oververhitte smartphone? Een toestel dat zichzelf afsluit, of even niet meer aangaat? Dan kun je het beste je smartphone op een koele plek leggen en afwachten.

Pas op: gebruik niet de koelkast. Als je smartphone snel van een warme naar een koude omgeving verhuist, kan dat intern voor condensatie zorgen. Dat zorgt voor vocht aan de binnenkant, en dan heb je opeens veel grotere problemen.

Hoe voorkom jij een oververhitte smartphone? Laat het ons weten in de reacties!