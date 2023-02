Tip: zo volg je pakketjes makkelijk en snel via de Gmail-app

Als je iets koopt op het wereldwijde web, dan kun je de pakketstatus volgen via allerlei losse koerier-apps. Vanaf nu kan dit ook via Gmail – en dit is hoe het werkt.

Pakketstatus Gmail: zo volg jij de status van pakketjes

Bestel je regelmatig iets op internet, dan is het altijd handig om te weten wanneer je pakketje wordt geleverd. Je hebt daarvoor vast en zeker verschillende apps op je smartphone geïnstalleerd, maar vanaf nu is dat niet meer per se nodig. Als je ook Gmail gebruikt, volg je met de mail-app de status van pakketjes.

Zo gebruik je de pakketstatus van Gmail:

Open de Gmail-app op je smartphone (of tablet); Tik linksboven op de drie horizontale streepjes; Scroll naar beneden en selecteer; ‘Instellingen’; Kies het Google-account, waarvoor je de pakketstatus wil bijhouden; Scroll naar beneden en vink het vakje bij ‘Verzendstatus bijhouden’ aan.

Vanaf dat moment worden trackingcodes van pakketjes met bezorgdiensten gedeeld en krijg je statusupdates te zien in Gmail. Vooralsnog werkt dit prima bij privé-accounts, maar als je gebruikmaakt van een Workspace-account helaas nog niet.

Meer Gmail-tips

Gmail is voor veel mensen hun persoonlijke archief, afsprakenplanner of wordt gebruikt om te chatten met collega’s of kennissen. De app biedt echter nog veel meer en kent ook allerlei handige trucjes. Check dus ook zeker het artikel met handige Gmail-tips.

Zo leren we je daar alles over handige veegbewegingen om mails te archiveren, snoozen of verwijderen. Ook vind je daar info om de Gmail-app op te schonen, hoe je een mailtje inplant of hoe je een bericht kunt aanmerken als vertrouwelijk.

Ook kun je dit eerdere artikel nog even doornemen. Daarin leggen we onder andere uit hoe je de donkere modus van de mail-app activeert en hoe je snel schakelt tussen verschillende Google-profielen. Heb jij nog een onmisbare tip voor Gmail? Deel het in de reacties hieronder!

Dank voor de tip, Katty!