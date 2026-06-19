Parkeren via een app: zo werkt dat

Je hoeft echt niet meer naar een betaalpaal te zoeken bij het parkeren in de buitenlucht, want betalen gaat veel makkelijker via een parkeer-app. Zo werkt het.

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Betalen met een parkeer-app: zo werkt het

Voor velen kan het parkeren via een app nog spannend voelen, want hoe weet je zeker dat je het goed doet? Als je zo’n papiertje uit een betaalpaal achter de voorruit legt heb je tenminste nog fysiek bewijs dat je hebt betaald. Toch heeft deze manier van betalen verschillende nadelen.

Niet alleen is betalen via een betaalpaal een gedoe, omdat je de paal eerst moet vinden en daarna (soms in de kou en regen) op een traag en slecht reagerend schermpje moet tikken. Ook moet je van te voren al weten hoe lang je denkt te parkeren. Ben je toch iets later? Dan riskeer je een boete. Ben je eerder terug bij de auto? Dan heb je waarschijnlijk te veel betaald.

Met een parkeer-app voorkom je deze problemen. Je kunt vanuit de auto betalen en betaalt enkel voor de tijd dat je parkeert. Tenminste: als je niet vergeet de parkeersessie weer uit te zetten.

Hoe weten controleurs of ik heb betaald?

Welke parkeer-app je ook gebruikt: zodra je een parkeersessie start, dan wordt dit naar een centrale database gestuurd. Dit is het Nationaal Parkeer Register. Zodra je bij een betaalpaal je kenteken en een eindtijd hebt ingevuld, dan wordt die informatie ook naar deze database gestuurd.

Of je betaalt hebt via een app of betaalpaal wordt dus op dezelfde manier gecontroleerd. Het papiertje dat je krijgt is dan vooral voor je zelf. Dat is natuurlijk anders als je jouw kenteken niet hebt ingevoerd bij een paal, want dan is het wel belangrijk om het papiertje met de eindtijd achter je voorruit te plaatsen.

Hoe werkt zo’n app?

Wacht niet met het downloaden van zo’n app tot je in een parkeervak staat. Maak alvast thuis een account aan. Bij het registreren vul je niet alleen je kenteken in, maar voeg je ook een betaalmethode toe.

Staat je auto eenmaal op de gewenste plek, dan moet je in de app nog de juiste parkeerzone kiezen. Bij elke zone wordt namelijk andere tarieven gerekend. Meestal wordt de juiste zone door de app automatisch opgepikt, maar het is goed om deze te controleren door bijvoorbeeld de kaart in de app te checken. Ook helpt het om rond te kijken, want het zonenummer is ook altijd bovenop de betaalpaal te lezen.

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Vervolgens start je jouw parkeeractie. Je kenteken wordt dan automatisch naar de database gestuurd en verder hoef je niets te doen, behalve je auto te verlaten. Controleer wel altijd goed in de app of de parkeeractie echt loopt.

Let op: Ben je klaar, dan is het belangrijk om de parkeeractie te stoppen voordat je wegrijdt. Mocht je dat vergeten, dan betaal je gewoon door en die kosten kunnen al snel oplopen.

Welke parkeer-app moet ik kiezen?

Qua parkeer-apps zijn er verschillende opties in de Play Store. De meeste apps lijken op elkaar, maar er zijn ook verschillen. Check ons artikel met de beste parkeer-apps voor meer tips.