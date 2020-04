Om je door de komende weken heen te helpen, trakteert Pathé Thuis elke dag op gratis films. In dit artikel lees je hoe je de films claimt en welke je kunt kijken.

Pathé Thuis gratis films: zo werkt het

Van maandag 6 april tot en met dinsdag 28 april kun je bij Pathé Thuis elke dag een gratis film kijken. Pathé selecteert deze films zelf en maakt elke ochtend om 9.00 uur een code beschikbaar. Die gebruik je in de Pathé-app (of op de website) om de film te claimen, waarna je ‘m kunt kijken.

Op de Facebook-pagina of via het Instagram-account van Pathé Thuis check je elke ochtend wat de code is voor de gratis film die beschikbaar wordt gemaakt. Pathé selecteert deze films zelf; voor andere films moet je dus gewoon betalen. Het bedrijf trapt af met Rambo: Last Blood en komt later deze maand ook met bijvoorbeeld Huisvrouwen Bestaan Niet (15 april) en Midway (20 april).

Ga iedere ochtend naar de Facebook-pagina van Pathé Thuis om de code te claimen; Open vervolgens de Pathé Thuis-app op je smartphone, of ga naar deze actiepagina; Druk op je profiel-icoontje rechtsboven en kies hier voor ‘Kadocode inwissen; Vul hier de code in, bijvoorbeeld RAMBOKADO en tik op ‘Kadocode inwisselen.

Heb je dit gedaan, dan verschijnen de films bij ‘Mijn films’, waar je vervolgens 30 dagen de tijd hebt om de film te starten. Doe je dit, dan heb je 48 uur de tijd om ‘m te kijken. Let op: codes van films zijn iedere dag tot 23.59 uur geldig. Ben je te laat, dan moet je dus wachten tot de volgende ochtend om een gratis film te kijken.

Kijken kan natuurlijk in de Pathé Thuis-app op je smartphone of tablet, maar ook via een Chromecast op je televisie of via een smart-tv-app.

→ Download Pathé Thuis in de Play Store (gratis)

Deze films krijg je gratis

In het overzicht hieronder houden we bij welke films Pathé Thuis cadeau geeft. Op dit moment is maar van een aantal dagen bekend welke films je kunt claimen. Android Planet werkt dit overzicht iedere dag bij.

6 april: Rambo: Last Blood – Code: RAMBOKADO

– Code: RAMBOKADO 7 april: Nog niet bekend

8 april: Nog niet bekend

9 april: Nog niet bekend

10 april: Nog niet bekend

11 april: Nog niet bekend

12 april: Nog niet bekend

13 april: Nog niet bekend

14 april: Nog niet bekend

15 april: Huisvrouwen Bestaan Niet

16 april: Nog niet bekend

17 april: Nog niet bekend

18 april: Nog niet bekend

19 april: Nog niet bekend

20 april: Midway

21 april: Nog niet bekend

22 april: Nog niet bekend

23 april: Nog niet bekend

24 april: Nog niet bekend

25 april: Nog niet bekend

26 april: Nog niet bekend

27 april: Nog niet bekend

28 april: Nog niet bekend

Meer over Pathé Thuis

Wil je meer weten over de streamingdienst van Pathé? Check dan ook onze uitgebreide Pathé Thuis review, waarin we de belangrijkste plus- en minpunten bespreken. Houd dit artikel de komende weken in de gaten, zodat je precies weet welke films je gratis kunt kijken.