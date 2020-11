Pathé Trakteert: zo kijk je de komende dagen gratis films

Door de strengere coronamaatregelen is de bioscoop tijdelijk dicht, maar om je door de komende dagen te helpen kun je wel gratis films via Pathé Thuis kijken. In dit artikel lees je hoe het werkt.

Pathé Trakteert: zo kijk je gratis films

Vanaf afgelopen donderdag (5 november) tot en met woensdag 18 woensdag kun je elke dag een gratis film kijken op Pathé Thuis. Pathé selecteert deze films zelf en maakt elke ochtend om 9.00 uur bekend welke je gratis kunt kijken. Dit zie je bij de Stories op het Facebook- of Instagram-account van Pathé, maar de bioscoopketen deelt ook iedere dag op Twitter welke film je gratis kunt kijken.

Check welke film gratis is Ga iedere ochtend naar de Facebook-, Instagram of Twitter-pagina van Pathé om te zien welke film gratis is; Huur de film Open de film in de Pathé Thuis-app (of Chrome) en tik op ‘Bekijk film’ en Kijk vanaf 0 euro’ Kies de kwaliteit Kies hierna of je de films in sd (standaard kwaliteit) of hd (hoge kwaliteit) wil huren; Kijk nu of later Vervolgens kun je meteen beginnen met kijken. Wil je de films later checken, kies dan voor ‘Kijk later’.

Kies je voor ‘Kijk later’, dan heb je 30 dagen de tijd om de film aan te zetten. In die periode blijft ‘ie in je account staan bij ‘Mijn films’. Na het starten van een film heb je 48 uur de tijd om ‘m te kijken, waarna ‘ie weer uit je account verdwijnt. Belangrijk om te weten: je hebt elke dag tot 23.59 uur de tijd om de gratis film te claimen. Ben je te laat, dan moet je tot de volgende ochtend wachten voor een nieuwe gratis film.

De films kun je natuurlijk via de Pathé Thuis-app op je smartphone of tablet kijken, maar de applicatie heeft ook Chromecast-ondersteuning. Zo kun je de films gewoon naar je televisie streamen.

Gratis films Pathé Thuis november 2020

5 november: Hotel Mumbai (2018)

6 november: Brimstone (2016)

7 november: De Matchmaker (2018)

8 november: Burnt (2015)

9 november: The Postcard Killings (2020)

10 november: nog niet bekend

11 november: nog niet bekend

12 november: nog niet bekend

13 november: nog niet bekend

14 november: nog niet bekend

15 november: nog niet bekend

16 november: nog niet bekend

17 november: nog niet bekend

18 november: nog niet bekend

De gratis film van vandaag: The Postcard Killings (2020)

