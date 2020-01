De Pixel 4 (XL) heeft een aantal infraroodsensoren die gebruikt worden voor de gezichtsontgrendeling. Er is nu ook een app die het mogelijk maakt om deze te gebruiken voor het schieten van infraroodbeelden.

Infrarood-camera op Pixel 4

De Pixel 4 en Pixel 4 XL beschikken over een hele serie sensoren om de gezichtsontgrendeling veilig te laten verlopen. Los van een normale camera wordt deze bijvoorbeeld ondersteund door de speciale soli-techniek en een reeks aan infrarood-sensoren. Die sensoren kunnen nu ook gebruikt worden om speciale infrarood-foto’s te maken.

De gratis app HedgeCam 2 biedt deze optie. Deze camera-app is gebaseerd op de open source-software van Open Camera, en biedt een keur aan extra camera-opties en instellingen, ook om normale foto’s te maken. Een van de mogelijkheden is dat je de infraroodcamera van de Pixel 4 apart kunt inschakelen en kunt gebruiken voor het schieten van beelden.

Dat doe je door HedgeCam 2 te openen, en vervolgens op de knop te drukken om over te schakelen naar de camera aan de voorkant van het toestel. Daarmee schakel je de normale selfiecamera in. Door vervolgens nogmaals op dezelfde knop te tikken, activeer je de infrarood-camera.

Pikdonker, toch beeld

Dat maakt het mogelijk om in het donker, zonder enig licht, toch duidelijk beeld te krijgen zonder dat je een zichtbare flitser of zaklamp gebruikt. De Pixel 4 heeft twee ir-camera’s, Hedgecam 2 gebruikt alleen de linker camera.

Het resultaat is leuk maar zeker niet geweldig, zo ondervond website 9to5google. De infraroodbeelden zijn kleurloos, en de resolutie is erg laag. De beelden worden begrenst tot een resolutie van 640 bij 480 pixels. Infrarood-apparatuur die een hogere resolutie beelden produceert valt onder speciale regels voor militair gebruik.

Nachtcamera voor Pixel 4

Hoewel de functie momenteel nog heel erg beperkt is, opent het wellicht wel de deur tot toffe nieuwe toepassingen. Zo kan de Pixel 4, en wellicht ook veel andere smartphones, op deze manier dienstdoen als nachtcamera; een soortgelijke functie zagen we eerder alleen nog maar op de stevige Cat S60, die daarvoor speciaal is uitgerust met een warmtecamera.

Momenteel heeft HedgeCam 2 alleen toegang tot de infrarood-camera van de Pixel 4. Bij andere toestellen met een soortgelijke frontcamera, zoals de Huawei Mate 20 Pro, werkt het (nog) niet.

