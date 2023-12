Zo gebruik je de ‘Pixel Diagnostic App’ voor een check van je Google Pixel

Ervaar je problemen met je Google Pixel-smartphone? Dankzij de nieuwe Pixel Diagnostic App kun je zelf checken of er iets mis is met de hardware. Ook zie je eenvoudig of een reparatie geslaagd is. Zo werkt het.

Zo werkt de Pixel Diagnostic App

Je hoopt natuurlijk dat je Google Pixel 7 of Pixel 8 Pro foutloos blijft werken, maar dat is helaas niet altijd het geval. Met de Pixel Diagnostic App kun je jouw Pixel zelf thuis onderzoeken op defecten. Helaas is het gebruik ervan een beetje omslachtig.

Zo dient de taal van je Pixel te zijn ingesteld op Engels (Verenigde Staten), anders werkt het niet. Gebruik jij je toestel in het Nederlands? Gelukkig kun je de systeemtaal van je Android-smartphone vrij eenvoudig wijzigen. Na afloop van de check kun je uiteraard gewoon weer terugschakelen naar Nederlands.

Als je de taal goed hebt ingesteld, volg je dit korte stappenplan:

Open de telefoon-app op je smartphone; Doe alsof je wil bellen en voer de code *#*#7287#*#* in; De Pixel Diagnostic App opent nu automatisch. Volg de instructies op het scherm.

Het zou natuurlijk een stuk eenvoudiger zijn als Google de app gewoon in de Play Store aanbood, maar zo’n feest is het helaas niet. Heb je de app aan de praat? Dan kun je een volledige diagnose van je Pixel doen of de individuele onderdelen apart checken. Denk aan de gevoeligheid van het touchscreen (waarvoor je over het scherm moet vegen) of de werking van de achtergrondverlichting.

Sommige checks zijn een beetje raar, want als je op ‘Physical damage’ klikt, krijg je gewoon de vraag of er fysieke schade te zien is. Ook lijkt de app nog niet perfect te functioneren. Bij de luidsprekertest klinkt er op onze Pixel 7 Pro bijvoorbeeld geen muziek, waardoor er een fout vastgesteld wordt. Wanneer we Spotify aanzwengelen, werkt de speaker echter prima.

Wil jij zelf je smartphone repareren?

Sinds dit jaar kun je originele onderdelen bestellen om bijvoorbeeld je Pixel 7a zelf te repareren. De Pixel Diagnostic App lijkt vooral bestemd voor dit soort handige Harry’s die geen zin hebben om weken op een officiële reparatie te wachten.

Google publiceerde ook uitgebreide reparatiehandleidingen voor de Pixel Fold, Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De zijn voorlopig alleen verkrijgbaar in het Engels. Of de zoekgigant ook handleidingen voor oudere toestellen gaat aanbieden, is nog niet bekend.

