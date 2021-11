Tip: zo toon je dankzij ‘ontwikkelaarsopties’ meer beeld op je scherm

Bij sommige smartphones kun je makkelijk wisselen tussen verschillende resoluties. Duik je wat dieper in het toestel dan kun je ook de pixeldichtheid instellen. Daardoor kun je er zelf voor zorgen hoeveel inhoud je ziet op je scherm en dat werkt zo.

Pixeldichtheid smartphone veranderen

Een smartphonescherm heeft een bepaalde diagonaal en resolutie. Zo beschikt de Google Pixel 6 Pro over een display van 6,7 inch met 3120 bij 1440 pixels. Dat komt neer op een hoge pixeldichtheid van 513. Dat zorgt ervoor dat er een bepaalde hoeveelheid informatie wordt getoond in bijvoorbeeld het instellingenscherm, op websites of in applicaties.

Door wat te spelen met die dichtheid in de ‘ontwikkelaarsopties’ bepaal je dus hoeveel inhoud er te zien is op het scherm. Dit is dus wat anders dan het veranderen van je resolutie, wat ook kan op veel toestellen.

Activeren van ontwikkelaarsopties

Om de pixeldichtheid aan te passen moet je eerst de zogenaamde ontwikkelaarsopties activeren. Daarin kun je veel meer dan de pixeldichtheid instellen. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag met het versnellen van animaties, waardoor je toestel veel sneller aanvoelt. Wel is het zo dat de besproken manier toestelafhankelijk is. Het kan dus dat het op jouw smartphone niet (goed) werkt. De ontwikkelaarsopties aanzetten doe je zo:

Pak je smartphone erbij en open de instellingen; Scroll naar beneden en tik op ‘Over deze telefoon’; Druk zeven keer op ‘Build-nummer; Vul je (eventueel ingestelde) pincode in en klaar.

De ontwikkelaarsopties zijn nu geactiveerd en vervolgens is het tijd om de pixeldichtheid van het display aan te passen. Dat doe je met onderstaand stappenplan:

Open de instellingen op je smartphone; In de zoekbalk voer je ‘ontwikkelaarsopties’ in; Scroll vervolgens naar ‘Kleinste breedte’ of soortgelijke optie; Voer daar een getal naar keuze in en tik op ‘OK’.

Let erop dat je dit met kleine stapjes aanpast (wij raden 50 aan). Vervolgens is het handig om je toestel een tijdje te gebruiken zoals je gewend bent. Het kan namelijk zijn dat een te hoge of juist lage pixeldichtheid leidt tot het wegvallen van knoppen bij applicaties of het niet meer kunnen lezen van je berichtjes of binnenkomende notificaties. Sommige applicaties kunnen hier ook niet goed mee overweg, waardoor ze gewoonweg helemaal stoppen met werken.



PPI 400





PPI 500



Tevens werkt het aanpassen van dit getal het beste op smartphones met een display met een hoge resolutie. Daarbij is het natuurlijk erg persoonlijk hoeveel informatie je wil kunnen zien. In de voorbeelden in dit artikel zie je dus dat de hoeveelheid informatie flink kan verschillen. Het is dus zelf uitzoeken wat voor jou het beste werkt en niet priegelig of juist te groot wordt.

Werkt deze functie bij jou en op welk toestel gebruik je ‘m? Wil jij juist meer op je scherm zien of net wat minder? Laat dat natuurlijk even weten in de reacties onder dit artikel. Werkt de functie juist niet, noem het dan natuurlijk ook even, dan kijken we even met je mee.

