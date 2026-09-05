Zo zie je precies hoe hoog je volume en schermhelderheid staan

Je kunt op een Samsung-telefoon natuurlijk al aan de hand van een balk zien hoe hoog het volume of de schermhelderheid staat. Maar wist je dat je daar ook gewoon een getal bij tovert? Wij vertellen hoe!

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QuickStar: voeg cijfers toe aan indicatiebalk

Onlangs bespraken we de handige Samsung-app Good Lock. Deze ‘gereedschapskist’, zoals we de applicatie toen noemden, zit boordevol functies waarmee je het uiterlijk en de bediening van je Galaxy-telefoon kunt aanpassen. Eén van die functies vind je in QuickStar.

QuickStar kan een cijfer toevoegen aan de balkjes voor de schermhelderheid en het volume. Zo zie je in één oogopslag op welk niveau de schuifregelaar staat. Hieronder lees je hoe je dit instelt.

Ga naar de Galaxy Store; Hier download je de Good Lock-app. Open deze. Zoek binnen Good Lock naar ‘QuickStar’ en download dit ook. Zet vervolgens deze functie aan met het schuifje bovenaan. Daarna ga je naar ‘Advanced settings’; Hier zet je het schuifje bij ‘Show bar levels’ aan. Open de snelle instellingen. Als het goed is, zie je bij de witte balken van de helderheid en het volumeniveau met zwarte letters getallen staan.

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Goed om te weten

De cijfers geven het ingestelde niveau van de volumeregelaar en helderheidsregelaar aan. Het gaat dus niet om een meting van het daadwerkelijke geluidsniveau in decibel of de helderheid van het scherm in nits. Verder kunnen de beschikbare opties en benamingen per Galaxy-model en One UI-versie verschillen. Zie je ‘Show bar levels’ (stap 3) niet staan? Controleer dan of Good Lock en QuickStar zijn bijgewerkt en of jouw toestel de functie ondersteunt.

Waarom zijn die cijfers handig?

Het grote voordeel is dat je niet meer hoeft te gokken aan de hand van de positie van een schuifregelaar. Stel dat je merkt dat een helderheidsniveau van 35 prettig is: dankzij het getal kun je die instelling later eenvoudig opnieuw vinden. De cijfers kunnen bovendien handig zijn voor mensen die moeite hebben om de positie van een schuifregelaar visueel in te schatten.

Bekijk ook de video!

Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra goed uit.

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