Privacy Display zonder dure Samsung: zo leest er niemand op jouw toestel mee

Met Privacy Display op de Samsung Galaxy S26 Ultra zorg je ervoor dat niemand meekijkt op jouw scherm, maar met deze alternatieven kan dat ook zonder een dure smartphone.

Privacy Display-alternatief: zo werkt het

Met Privacy Display introduceert Samsung een jaloersmakende nieuwe functie, speciaal voor de Samsung Galaxy S26 Ultra. Schakel je deze functie in, dan kunnen anderen vanaf de zijkant niet meekijken met wat er op je scherm gebeurt.

Het is een waanzinnige innovatie, maar het is voor veel mensen niet toegankelijker door de hoge prijs van deze smartphone. De S26 Ultra heeft een forse adviesprijs van 1449 euro, al kun je ‘m nu ook al voor € 1.185,- in huis halen. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden op je huidige Android-smartphone.

1. Getinte screen protector

Samsung heeft zich voor deze functie duidelijk laten inspireren door de populariteit van getinte screenprotectors op de markt. Zo’n privacy-screenprotector plaats je bovenop het scherm van je smartphone zoals een normale screenprotector, maar voegt hetzelfde effect toe als Privacy Display: als je recht naar het toestel kijkt zie je alles, maar vanaf een hoek wordt alles zwart. Deze screenprotectors herken je aan termen zoals “privacy glass”, “anti spy glass” of “privacy screen”.

Helaas kun je niet zoals Privacy Display op de Galaxy S26 Ultra enkel delen van het scherm verbergen voor pottenkijkers. Ook kun je de functie niet makkelijk in- en uitschakelen. Als je de screenprotector van het scherm haalt, kun je die er niet nog eens netjes op plaatsen.

2. Gevoelige inhoud uit meldingen verbergen

Je kunt ook in de instellingen van je smartphone duiken om de informatie in notificaties te verwijderen. Dan zie je wel dat er een nieuw bericht is, maar moet je de desbetreffende app openen om de inhoud te zien.

Waar je deze instellingen vindt kan per toestel verschillen. Waarschijnlijk vind je het bij ‘Apps en meldingen’ en daarna ‘Meldingen’. Daar kun je ‘Gevoelige meldingen’ verbergen, zodat deze informatie niet op het vergrendelscherm wordt geplaatst. Ook kun je ervoor kiezen om meldingen helemaal niet weer te geven op het vergrendelscherm.

3. Schermhelderheid

Daarnaast helpt het enorm om eens naar de helderheid van je scherm te kijken. Dat kan door in de instellingen te duiken, maar ook door de snelle instellingen tevoorschijn te halen en de schermhelderheid wat omlaag te zetten. Zit je bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, dan zorgt een lagere helderheid ervoor dat de persoon naast je of achter je minder goed mee kan kijken.

