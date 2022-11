Probeer zelf: maak 3D-foto’s van je favoriete spullen met Polycam

Lijkt het je leuk om 3D-modellen te maken van jouw favoriete spullen? Check dan deze tip. We leggen je stap voor stap uit hoe je met je smartphone gedetailleerde ‘3D-foto’s’ schiet.

3D-modellen maken met je smartphonecamera: zo zit dat

Een normale foto die je met je telefoon maakt is altijd tweedimensionaal. Het plaatje is opgebouwd uit pixels over de horizontale en verticale as. Daarnaast is het een momentopname. Wanneer je een foto hebt gemaakt van bijvoorbeeld je hond, huis of auto, kun je deze alleen vanaf diezelfde hoek terugzien.

Hoe tof zou het zijn om je favoriete voorwerpen juist van alle kanten te kunnen bekijken? Daarvoor voegen we een extra dimensie toe aan de foto, namelijk diepte. En nee, daarvoor heb je geen dure 3D-camera nodig. Sterker nog, je Android-smartphone is al voldoende.

Polycam - 3D Scanner Polycam 6,8 (3.773 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

We gaan aan de slag met photogrammetry. Dat betekent simpelweg het combineren van heel veel foto’s tot één 3D-model. Dat klinkt moeilijk, maar apps als Polycam doen het zware werk voor je. Jij hoeft alleen een voorwerp te kiezen en heel veel foto’s maken. In het stappenplan hieronder vertellen we je precies hoe je zelf aan de slag gaat.

Stappenplan: zo gebruik je Polycam

Open je smartphone en download de Polycam-app uit de Play Store; Maak een Polycam-account aan; Klik in het hoofdmenu op ‘+’ bovenin beeld; Volg de stappen in de app en scan je onderwerp; Het is belangrijk dat je het onderwerp van alle kanten fotografeert. Hoe meer foto’s je maakt, hoe gedetailleerder je 3D-model. Klik op ‘Done’ en wacht totdat de scan in verwerkt. Zie daar! Je eerste eigen 3D-foto.

Polycam is leuk om mee te experimenteren. Je kunt bijvoorbeeld vrij gedetailleerd kleinere objecten vastleggen, maar ook volledige kamers scannen. Als je scan compleet is, wordt ‘ie automatisch opgeslagen in je bibliotheek. Vanuit daar kun je ‘m bewerken en delen met je vrienden.

Hieronder zie je onze 3D-scan, samengesteld uit tweehonderd foto’s, gemaakt met de OnePlus 10 Pro. Wil je hem zelf in 3D bekijken en roteren? Klik dan op deze link.

Waar moet je op letten?

Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden bij het scannen met Polycam. Zoals je kunt zien is het belangrijk dat je zoveel mogelijk foto’s maakt. Vooral de kleine, gedetailleerde delen zijn soms lastig te onderscheiden voor de software. Ook reflecterende oppervlaktes en doorzichtige voorwerpen zijn moeilijk te verwerken. Als je scan compleet is, duurt het bovendien eventjes voordat je model verwerkt is.

Wanneer je een gratis account aanmaakt, is het aantal scans helaas gelimiteerd. Wil je onbeperkt scans maken van al je spullen, dan zul je een abonnement van 7 dollar per maand moeten afsluiten.

Of dat het waard is laten we aan jou over. Wij zijn in ieder geval erg enthousiast en horen graag wat jij gaat scannen. Laat het ons weten in de reacties hieronder. Houd Android Planet in de gaten voor andere leuke, handige of uitzonderlijke tips en het laatste Android-nieuws.