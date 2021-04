Als je drie keer verkeerd je pincode invult op je smartphone, heb je een pukcode nodig. Wat zo’n code is en waar je hem kunt vinden? Je leest er alles over op Android Planet.

Een pukcode, wat is dat?

Een pukcode is eigenlijk een PUK-code, wat staat voor Personal Unlock Key of PIN Unlock Key. Het is een specifieke code die je nodig hebt als je je pincode tot drie keer toe verkeerd invult. De simkaart blokkeert dan en die ontgrendelen kan alleen met de speciale pukcode.

Waar kan ik mijn pukcode vinden?

Een pukcode krijg je altijd samen met je pincode en simkaart. Het maakt dus niet uit of je een abonnement afsluit in combinatie met een smartphone, een sim only-abonnement afsluit of een nieuwe prepaid simkaart aanschaft. De pincode kun je zelf veranderen, maar bij de pukcode is dat niet het geval. Deze blijft namelijk, per simkaart, altijd hetzelfde.

Bewaar de code goed

Die pukcode is dus erg belangrijk en daarom moet je deze ook goed bewaren. Deze speciale code is vaak geprint op het plastic kaartje, waar je ook je simkaart uitdrukt. Is dat niet het geval? Bekijk dan bijgeleverde brief, want dan is de code daarop te vinden. Bewaar dit plastic kaartje of brief dus goed, of kies er bijvoorbeeld voor om de code op te slaan in je telefoon zelf.

Daarnaast tref je de pukcode ook vaak aan in je persoonlijke account van je provider. Daar vind je niet alleen deze code, maar bijvoorbeeld ook facturen, info over je abonnement en je dataverbruik. Daarom is het sowieso al handig om zo’n account aan te maken, of de app van de provider te installeren op je smartphone. Als je de pukcode negen keer verkeerd invult, wordt de gehele simkaart geblokkeerd en dien je contact op te nemen met de klantenservice van je provider.