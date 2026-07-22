Zo maak je een qr-code (en waarom je veel online tools moet vermijden)

Qr-codes zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Zo zorg je ervoor dat je zelf een qr-code maakt die veilig blijft, want dat is zeker niet gegarandeerd.

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Qr-code maken: zo doe je dat veilig

Qr-codes kom je overal tegen. Als je eten wil bestellen, als er iemand met een collectebus voor de deur staat of tijdens een evenement om informatie te krijgen over het programma. Het scannen van deze codes gaat makkelijk, maar het maken ervan is lastiger.

Als je op Google zoekt naar een website om een qr-code te genereren, kom je allerlei opties tegen. De meeste van deze opties werken prima: je vult een url in en je krijgt een code die bij testen inderdaad naar de ingevulde website gaat. Als je een paar dagen later echter de code door bijvoorbeeld de gasten van je evenement laat scannen, dan zien ze plots reclame op hun scherm.

De partij waar jij de qr-code maakt, gaat tussen de code en de url in zitten en bepaalt dus uiteindelijk wat je ziet als je de code scant. Met onbekende partijen weet je daarom nooit zeker of de code veilig blijft.

Twee soorten qr-codes

Handig om in de gaten te houden bij het creëren van qr-codes is dat er twee soorten zijn. Bij statische qr-codes verwijst de code altijd naar dezelfde url. Er zijn ook dynamische qr-codes waarbij na afloop nog veranderd kan worden waar de code naar verwijst.

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Welke partijen zijn wel veilig?

Qua online tools is Adobe een goede plek om een gratis qr-code te genereren. Je kunt hier een url invullen, waarna je direct de code ziet. Vervolgens kun je de code aanpassen door de stijl (stippen of vlakken) en de kleur te veranderen.

Wist je daarnaast dat je in webbrowser Chrome ook heel makkelijk een qr-code kunt genereren? Daarvoor tik je op de drie puntjes en kies je voor ‘Delen’. Vervolgens kies je voor ‘QR-code’. Je krijgt dan een qr-code met een dinosaurus in het midden. Deze kun je downloaden en delen.

Heb je liever een Android-app, dan zijn er ook verschillende opties. Onderstaande app biedt veel opties, zoals het veranderen van de kleuren en het toevoegen van een logo. De app zelf zit wel vol met reclame, maar de qr-codes niet.

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Qr-fraude herkennen

Fraude met qr-codes wordt ook wel quishing genoemd. Je wordt dan verleid om ergens een qr-code te scannen, die je naar een andere plek stuurt dan je zou verwachten. We leggen je uit hoe je jezelf weert tegen deze vorm van criminaliteit.