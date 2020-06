Quibi ondersteunt vanaf nu de Chromecast. Hierdoor kun je de korte afleveringen, die eigenlijk bedoeld zijn om op je smartphone te kijken, bewonderen op het grote scherm van je tv. Het werkt zo.

Quibi streamen via Chromecast doe je zo

Quibi maakt een opmerkelijke draai. De streamingdienst, een Netflix-concurrent die zich richt op mensen die series op hun telefoon willen kijken, beschikt vanaf nu namelijk over Chromecast-ondersteuning. Hierdoor kun je de korte afleveringen, die nooit langer dan 10 minuten duren, streamen naar een groot tv-scherm.

Zo kijk je Quibi via een Chromecast:

Download de nieuwste versie van de Quibi-app op je Android-smartphone; Open Quibi en zoek een leuke serie uit; Tik tijdens het kijken op het Chromecast-icoon; Selecteer je Chromecast en stream de serie;

Quibi naar je Chromecast streamen (stap 3) kan eventjes duren. De tijd waarin de verbinding tot stand komt is onder meer afhankelijk van je internetsnelheid. De Chromecast-ondersteuning wordt gefaseerd uitgerold naar alle Quibi-gebruikers. Volgens Tom Conrad, die in het ontwikkelteam van de streamingdienst werkt, zou de functie vanaf vrijdag 12 juni bij iedereen moeten werken.

→ Download Quibi in de Play Store (gratis uitproberen)

Dit moet je weten over Quibi

Quibi is net als Disney Plus en Netflix een streamingdienst om documentaires, films en series op te kijken. De kersverse app probeert zichzelf te onderscheiden via korte afleveringen die gemaakt zijn om te kijken op telefoonschermen. Quibi kun je bijvoorbeeld ‘gewoon’ kijken door het scherm verticaal te houden: draaien naar landschapsmodus is niet nodig.

De dienst werd begin april gelanceerd, toen de wereld grotendeels op slot ging naar aanleiding van het coronavirus. Alhoewel veel techbedrijven hiervan hebben geprofiteerd lijkt Quibi nog niet echt aan te slaan. In mei had de dienst slechts anderhalf miljoen actieve gebruikers aldus New York Times.

Kosten

Je kunt Quibi 14 dagen kosteloos uitproberen. Hierna betaal je 8,99 euro per maand. Of de dienst dit bedrag waard is lees je in onze Quibi review. Onze redacteur Erwin is in ieder geval enthousiast en noemde Quibi “de meest boeiende nieuwe streamingdienst.”