Quick Panel inrichten zoals jij dat wil: zo werkt dat op je Samsung

Het Quick Panel is een belangrijk onderdeel van je telefoon. Je gebruikt het bijvoorbeeld om snel je wifi in te schakelen of de schermhelderheid aan te passen. Maar wist je dat je de indeling helemaal naar eigen wens aanpast?

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Quick Panel: spelen met de knoppen

Je Quick Panel (het paneel met de snelle instelingen) bestaat uit allerlei knoppen en regelaars. Denk aan de schuifregelaars waarmee je het volume en de helderheid aanpast. Op moderne Samsung-telefoons bepaal je zelf welke bedieningselementen opvallen en hoeveel ruimte ze innemen. Zo kun je regelaars verplaatsen, groter of kleiner maken en soms zelfs van vorm veranderen.

Dat is handig als je bepaalde functies vaak gebruikt. Geef de helderheidsregelaar bijvoorbeeld meer ruimte als je die regelmatig aanpast. Of maak de volumeregelaar groter, zodat je het geluid makkelijker kunt bedienen. Knoppen die je nauwelijks gebruikt, kun je juist kleiner maken of naar een minder prominente plek verplaatsen.

Hieronder leggen we uit hoe je dat voor elkaar krijgt.

Open het Quick Panel door vanaf de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden te vegen; Tik nu op het potloodje boven in beeld; Je ziet nu randen om de verschillende bedieningselementen. Hiermee kun je de grootte en, waar mogelijk, de oriëntatie aanpassen; Versleep de randen om het formaat te veranderen of houd een regelaar ingedrukt om deze naar een andere plek te verplaatsen. Tik op ‘Gereed’ om je aangepaste indeling op te slaan.

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Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij andere versies van One UI kunnen functies en instellingen afwijken. Verder is het goed om te weten dat niet iedere regelaar dezelfde mogelijkheden biedt. Welke aanpassingen je kunt doen, verschilt per element.

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