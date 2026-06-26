Zo geef je je telefoon virtueel meer werkgeheugen (+video)

Niet iedereen met een Samsung op zak zal bekend zijn met RAM Plus. De één vindt deze functie niks, de ander juist geweldig. Wij vertellen wat je ermee kunt, zodat jij weet of het wat voor jou is!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

RAM Plus: de voor- en nadelen

RAM Plus is een functie op veel Samsung-toestellen waarmee een deel van de interne opslag wordt gebruikt als virtueel werkgeheugen. Het geeft je telefoon geen extra fysiek RAM, maar kan helpen om meer apps op de achtergrond actief te houden wanneer het werkgeheugen vol raakt.

Daardoor kan multitasken soepeler aanvoelen. Er zijn echter ook beperkingen. De functie maakt de processor niet sneller, verbetert de prestaties van games nauwelijks en zorgt er meestal niet voor dat zware apps sneller opstarten. Toch kan het de moeite waard zijn om eens te proberen. Hieronder vertellen hoe je RAM Plus inschakelt!

Ga naar de telefooninstellingen; Scrol naar beneden en tik op ‘Apparaatonderhoud’; Nu zoek je naar het kopje ‘Geheugen’, tik hierop; Onderaan het scherm dat nu geopend is, vind je ‘RAM Plus’. Tik hierop en kies hoeveel virtueel geheugen je wil gebruiken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vooral op Samsungs met weinig werkgeheugen (4-6 GB) kan de functie interessant zijn. Als je telefoon al minimaal 8GB RAM heeft (de S26 Ultra heeft bijvoorbeeld standaard 12GB RAM), dan zul je weinig verschil merken als je RAM Plus inschakelt.

Bekijk ook onze video

Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan hierboven? Geen zorgen, in onderstaande video van redacteur Sebastiën komt de uitleg duidelijk in beeld!

Voor nog veel meer handige tips volg je Android Planet op Instagram en TikTok. Waar moeten we nog meer video’s over maken? Deel jouw ideeën met ons in de reacties.