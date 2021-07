In realtime vertalen met je Android-smartphone: zo werkt het

Met je smartphone kun je geschreven teksten en gesprekken in realtime vertalen. In dit artikel leggen we uit hoe dat werkt.

Realtime vertalen met je smartphone

Met je smartphone op zak kun je de hele wereld afreizen en alles vertalen. Dat wordt bovendien steeds makkelijker gemaakt. Vroeger moest je woorden nog overtypen en later werd het mogelijk om de camera van je smartphone te gebruiken om de wereld om je heen te vertalen.

Tegenwoordig is het mogelijk om de gesprekken die je voert in realtime te verhalen. In dit artikel leggen uit hoe het werkt.

Google Translate

Om realtime vertalen in te schakelen op je smartphone, moet je eerst Google Translate downloaden, de vertaal-app van Google. Dit is absoluut niet de enige vertaal-app voor Android, maar met enige afstand wel de beste.

Dat komt doordat Google ijzersterk is in machine learning en stemherkenning, de beste technologieën om talen te vertalen. Tevens is de app gratis en kun je met meer dan honderd talen aan de slag. Download de app via onderstaande knop in de Play Store.

Google Translate Google LLC 9 (7.976.956 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Gesprekken in realtime vertalen

Om gesprekken in realtime te vertalen, maak je binnen de Google Translate-app gebruik van de ‘Transcript maken’-knop. Deze functie is helaas nog beperkt tot een klein aantal talen. Op het moment van schrijven worden de volgende talen ondersteund: Engels, Chinees, Frans, Duits, Hindi, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans en Thai.

Je moet Google Translate eerst toestemming geven om je microfoon te gebruiken. Vervolgens doorloop je de volgende stappen.

Tik op de knop ‘Transcript maken’; Kies in de linkerbovenhoek de taal van de spreker; Kies in de rechterbovenhoek de taal waarin je het gesprek wil vertalen; Tik op het blauwe icoontje met het microfoontje om te starten.

Het transcript van je gesprek is vervolgens op te slaan. Daarvoor tik je op het sterretje rechtsboven.

Realtime vertaling met Pixel Buds

Heb je de Pixel Buds in je bezit, de oordopjes van Google, dan is het zelfs mogelijk om deze realtime vertaling te horen. De vertaling van je gesprekspartner staat dan niet alleen direct op je scherm, maar klinkt in jouw oren. Hoe dat werkt zie je in onderstaande video.

Vertalen kan niet alleen in de Translate-app van Google, maar via Google Lens vertalen werkt ook. Ook binnen Google Foto’s zijn teksten te vertalen.