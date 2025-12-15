Samsung draadloos opladen: tips, uitleg & onze favoriete opladers

De iets duurdere smartphones van Samsung kun je draadloos opladen. Wel zo handig, want dan hoef je niet met stekkers in de weer. We leggen uit wat je moet weten en noemen onze favoriete opladers.

Draadloos opladen met Samsung: dit moet je weten

Gemak dient de mens. Met een draadloze oplader hoef je nooit meer een usb-kabel in je smartphone te proppen. Je plaats de lader gewoon op je bureau of nachtkastje waar je telefoon simpel op legt. En daar pak je hem ook net zo makkelijk weer van af. Dit moet je weten over Samsung en draadloos opladen.

Welke Samsung-telefoons kunnen draadloos opladen?

Samsung maakt een duidelijk onderscheid tussen zijn goedkopere en duurdere smartphones. Een populair toestel als de Galaxy A56 biedt veel waar voor zijn geld, maar kan, net als alle andere telefoons uit de A-serie, niet draadloos accusap toevoegen.

Wil je je Samsung wél draadloos opladen? Dan zul je een toestel uit de S-serie moeten aanschaffen of een vouwbare telefoon uit de Z-reeks. Alle smartphones uit deze categorie, ook oudere modellen als de Galaxy S23 of Z Flip 5, kunnen met draadloze laders overweg.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Hoe werkt draadloos opladen?

Draadloos opladen werkt via elektromagnetische spoelen. Er zit er eentje in geschikte smartphones en ook eentje in de oplader. Zodra deze bij elkaar in de buurt zijn, wordt er energie verplaatst van de ene naar de andere spoel. Dit vereist wel dat ze erg dicht op elkaar liggen, anders verbreekt de verbinding.

Om het proces gemakkelijker te maken, beschikken sommige smartphones over ingebouwde magneten. Zo komt de lader altijd op de juiste plek terecht. Samsung-telefoons hebben dat (nog) niet. Als alternatief kun je een hoesje gebruiken met magneten. Dat heeft dezelfde functie.

Wat betekenen de lampjes op een draadloze oplader?

Niet alle draadloze opladers gebruiken precies dezelfde kleuren, maar als vuistregel kun je het volgende aanhouden: als het lampje rood brandt is hij bezig met opladen. Zie je een groen lampje, dan is je smartphone helemaal vol. Knippert het lampje (vaak rood)? Dan ligt je toestel waarschijnlijk niet goed op de lader en wordt hij dus niet opgeladen.

Wat zijn de nadelen van draadloos opladen?

Draadloos opladen is erg handig, maar heeft ook nadelen. Het belangrijkste is dat het een stuk trager is dan bedraad opladen. Een toestel als de Samsung Galaxy S25 Ultra laadt via de traditionele weg op met maximaal 45 watt, terwijl je draadloos maar 15 watt haalt.

Als je snel wil bijtanken is draadloos laden dus niet de aangewezen manier. Als je tijdens het werken of slapen je smartphone wil opladen, maakt dat natuurlijk een stuk minder uit.

Een ander nadeel is dat het geld kost. Een normale usb-adapter heb je waarschijnlijk wel liggen, maar een draadloze lader zul je zelf moeten aanschaffen. Daarnaast gaat er bij draadloos opladen meer stroom verloren, waar je natuurlijk wel gewoon voor betaalt.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Welke draadloze opladers raden we aan?

Je kunt geschikte smartphones opladen met elke draadloze oplader, hij hoeft dus niet per se van Samsung zelf te zijn. Dit zijn de opladers die we aanraden.

Nuvance Draadloze Oplader 15W

Deze simpele draadloze lader is goedkoop en doet precies wat je verwacht: je smartphone van stroom voorzien met maximaal 15 watt. Dankzij de antislip-laag blijft hij goed liggen en de Nuvance werkt met hoesjes tot 5 millimeter dik. Bovendien is hij beschermd tegen overladen, oververhitting en kortsluiting.

Samsung Wireless Charger Duo

Wil je naast je smartphone ook je smartwatch of draadloze oordopjes op kunnen laden? Dan is de Samsung Wireless Charger Duo een aanrader. Zoals de naam al suggereert kun je er twee apparaten tegelijk op kwijt. Hij is verkrijgbaar in het zwart of wit en ziet er nog fraai uit ook.

Samsung EP-P6300

Wil je drie apparaten tegelijk van stroom voorzien? Dan is de Samsung EP-P6300 een aanrader. Je laadt je smartphone, oordopjes én smartwatch tegelijk op. Dat is erg handig, maar let wel op: met een vermogen van 9 watt is deze lader niet erg snel. Hij is dus vooral handig op je nachtkastje.

Veelgestelde vragen