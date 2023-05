Luister muziek met twee hoofdtelefoons op Samsung-smartphones

Kijk jij soms een video met een vriend(in) op je smartphone of luister je samen naar muziek? Dan weet je dat het delen van een een setje oordopjes niet ideaal is. We laten zien hoe je met meerdere oordopjes tegelijk luistert op je Samsung.

Oordopjes delen onnodig: zo koppel je twee setjes

Samen een filmpje kijken of muziek luisteren op een smartphone is onhandig. Jij moet het linker oortje in, de ander de rechter en misschien hoor je wel meer omgevingsgeluid dan muziek.

Heb je een Samsung-smartphone, dan is deze onhandigheid gelukkig onnodig, want met Dual Audio sluit je twee setjes draadloze oordopjes tegelijk aan op één smartphone. Wij laten zien hoe je dit instelt op jouw Samsung-toestel.

Zo stel je Samsung Dual Audio in

Deze tip werkt voor de meeste recente Samsung-smartphones. Pak je Samsung-smartphone en draadloze oordopjes erbij; Verbind de twee setjes oordopjes met je telefoon; Open je muziek- of video-app naar keuze en speel media af; Veeg vanaf de bovenkant van je scherm naar beneden; Je ziet nu het snelle instellingen-menu en de media die afspeelt. Klik op de knop voor media-uitvoer en selecteer beide oordopjes.

Je media speelt zich nu af op beide setjes oordopjes. Handig! Leuk om te weten: deze tip werkt niet enkel met bluetooth oordopjes. Het werkt bijvoorbeeld ook met draadloze speakers en hoofdtelefoons, maar helaas niet met bedrade speakers of oordopjes. Zo houd je samen met een vriend een filmmarathon in de trein of podcast-luistersessie. Veel luisterplezier!

Samsung Dual Audio is eigenlijk het tegenovergestelde van multipoint. Die techniek zien we voorbijkomen op veel moderne oordopjes. Met multipoint kun je een paar oordopjes aan meerdere apparaten koppelen. Zo schakel je gemakkelijk over van je laptop naar je smartphone en vice versa.

