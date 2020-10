Is je Samsung-smartphone kwijt of gestolen? Met de nieuwe Samsung Offline zoeken-feature zoeken andere Samsung-bezitters automatisch naar je toestel, ook als die geen internetverbinding heeft. Android Planet legt uit hoe de feature werkt.

Samsung offline zoeken: zo werkt het

De Offline zoeken-feature debuteerde in augustus in de Verenigde Staten en Zuid-Korea en is nu ook in Nederland beschikbaar. Dat meldt onder meer GalaxyClub. De feature vereist een Samsung Galaxy-smartphone met Android 10 en moet handmatig (eenmalig) ingeschakeld worden.

Als je Offline zoeken ingeschakeld hebt, zoekt je smartphone op de achtergrond automatisch naar Galaxy-toestellen die door hun eigenaar als verloren of gestolen gemarkeerd zijn. Het zoeken gebeurt via korteafstandssignalen, vermoedelijk bluetooth. Maakt jouw toestel verbinding met een kwijtgeraakte smartphone dan stuurt laatstgenoemde automatisch informatie naar een Samsung-server. De eigenaar krijgt een berichtje dat zijn toestel getraceerd is.

Offline zoeken werkt – zoals de naam al doet vermoeden – ook als de telefoon niet met internet verbonden is. Bijvoorbeeld omdat de dief de simkaart eruit gehaald heeft en wifi uitstaat. Een handige feature dus, die je het beste kan inschakelen vóórdat je je smartphone verliest.

Zo stel je Samsung offline zoeken in

Het inschakelen van Offline zoeken is gelukkig heel eenvoudig en zo gepiept. Via onderstaand stappenplan ben je binnen twee minuten klaar.

Controleer of je Samsung Galaxy-smartphone op Android 10 draait. Offline zoeken werkt namelijk niet op oudere Android-versies. Wel op Android 10 of hoger. Open de Galaxy Store-app en selecteer via de drie streepjes in de linkerbovenhoek Updates; Kies Find My Mobile en druk in het venster op Bijwerken; Open de Instellingen-app, gevolgd door Biometrie en Beveiliging; Kies Zoek mijn Mobiel; Schakel Offline zoeken in; Eventueel kun je nog Offline locatie coderen inschakelen. Als je dit inschakelt, moet je een zelfgekozen pincode invoeren om de locatiegegevens te kunnen bekijken als je inlogt via Find My Mobile.

Zoeken werkt ook op Android 11

Goed om te weten: de Samsung Offline zoeken-feature werkt ook in Android 11, dat sinds september beschikbaar is. Samsung werkt momenteel aan een Android 11-update voor populaire smartphones als de Galaxy S20, Galaxy A51 en Galaxy A41.

Wil je weten of jouw Galaxy-toestel de update ontvangt? Check dan ons uitgebreide overzichtsartikel.

