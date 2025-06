Batterijbesparing op de Samsung Galaxy A56: 7 tips die écht helpen

De Samsung Galaxy A56 is een fijne midrange-smartphone met een goede batterijduur. Wil je elke dag meer dan genoeg accu overhouden? Met deze zeven tips hoef je je nooit zorgen te maken dat je met een lege Samsung A56 zit.

1. Check welke apps veel stroom verbruiken op de achtergrond

Zelfs als je uit een app gaat, blijft deze vaak actief op de achtergrond. Bijvoorbeeld om altijd actuele content te tonen als je deze opnieuw opent of om meldingen te tonen. Hoe meer apps op de achtergrond actief blijven, hoe sneller de accu van je Samsung A56 leegloopt.

Om te checken welke apps recent veel stroom hebben verbruikt, ga je in je telefooninstellingen naar Batterij. Je krijgt hier direct een overzicht te zien met het verbruik, met daaronder stuk voor stuk de apps die een percentage van de batterij hebben weggesnoept.

Je kan er zelf voor kiezen om de apps (tijdelijk) te verwijderen, of de app dwingen niet op de achtergrond te draaien. Sommigen zullen hierdoor iets langzamer opstarten, maar dit gaat in de meeste gevallen om slechts één of twee seconden extra.

2. Deactiveer of verwijder apps die je (bijna) nooit gebruikt

Zelfs als je een app niet of nauwelijks gebruikt, kan deze best wat accuduur opeisen. Gelukkig heeft de Samsung Galaxy A56 daar een handige functie voor: je kan apps ‘in slaap’ brengen. En dat is makkelijker dan je denkt.

Je gaat in de telefooninstellingen naar Batterij > Limieten achtergrondgebruik > Sluimerende apps. Je kiest hier vervolgens zelf hoe hard de apps worden gelimiteerd voor het besparen van je telefoonaccu.

3. Schakel de spaarstand in

Ben je een lange dag weg van huis en wil je hoe dan ook genoeg stroom overhouden? Dan heeft het zeker zin om de spaarstand in te schakelen op je Samsung A56. Het toestel schakelt automatisch alle achtergrondtaken uit die niet belangrijk zijn en schakelt daarnaast animaties uit. De A56 lijkt dan minder vloeiend te werken, maar dit is puur om onnodige taken te vermijden.

Om de spaarstand in te schakelen ga je in de instellingen van je Samsung naar Batterij. Vrijwel bovenaan vind je vervolgens een optie met een schuifje genaamd ‘Spaarstand inschakelen’. Zet je deze aan, dan remt de A56 automatisch alle extra taken en achtergrondactiviteit af zodat de batterij langer meegaat.

4. Vermijd hitte en kou

Misschien heb je het weleens gemerkt tijdens kamperen in de bergen of als je een dag buiten in de hitte stond: bij lage en hoge temperaturen gaat de batterij van je telefoon sneller leeg.

Je kan dit voorkomen door bij kou je Samsung A56 op een lauwwarme plek op te bergen (bijvoorbeeld in een vest in je tas) of bij hitte in een goed afgesloten vak binnenin je tas. Je bespaart vooral bij warme temperaturen accuduur omdat je telefoon minder hard moet werken om niet oververhit te raken.

5. Zet de helderheid lager

Het klinkt wellicht logisch, maar toch denkt niet iedereen eraan: je smartphone past zijn helderheid vaak automatisch aan de omstandigheden aan. Het kan dus lonen om dit uit te zetten, zodat je minder energie verbruikt.

Staat dit wel uit, maar staat je helderheid nog te hoog, dan kan je dit in het snelle instellingenmenu (van boven naar beneden slepen) van je A56 gemakkelijk naar links schuiven.

6. Houd je telefoonbatterij gezond

Wil je lang kunnen doen met je Samsung A56, dan is het goed om een aantal dingen standaard te doen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de accu van je toestel altijd tussen de 20 en 80 procent blijft. Hierdoor slijt de accu van je A56 minder snel en kan je langer doen met een keer volledig opladen.

Een andere manier om de accu van je Samsung gezond te houden is door alleen de originele oplader te gebruiken, of een van een betrouwbaar merk. Met een verkeerde oplader kan de accu na een langere tijd langzamer opgeladen worden, oververhit raken of zelfs beschadigen.

Heb je een Android-update of een beveiligingsupdate die je op je Samsung A56 wil installeren, maar ga je in de komende dagen een keer een lange dag van huis? Dan is het verstandig om die even uit te stellen.

Een software-update vreet veel stroom, maar is ook na het installeren vaak nog een langere tijd op de achtergrond bezig om alles te verwerken. Dit kan enkele uren tot zelfs een paar dagen duren en dus kan het lonen om deze uit te stellen tot je je dit kan veroorloven.

We raden natuurlijk wel aan om, zodra je er de tijd voor hebt, de update zo snel mogelijk alsnog te installeren. Een veilige, vlotte A56 blijft natuurlijk het belangrijkst.

De Samsung Galaxy A56 kopen?

Twijfel je nog om de Samsung Galaxy A56 te kopen? In onze Galaxy A56 review zijn we erg te spreken over de smartphone, mede dankzij een prima set camera’s, goede accuduur en een updatebeleid dat zelfs tot en met maart 2031 loopt.

Wist je daarnaast dat je vaak een smartphone voordeliger aanschaft als je deze combineert met een abonnement? Zeker als je er al klant bent voor internet en/of tv kan het lonen om bij je huidige provider de deals te checken.