Het scherm van de Samsung Galaxy S20 ververst 60 of 120 keer per seconde. Hoe vaker, hoe vloeiender het toestel aanvoelt, maar hoe meer stroom dat verbruikt. Via deze tip stel je dat in op 96 keer per seconde, wat standaard niet mogelijk is.

Ververssnelheid Samsung Galaxy S20 op 96Hz

De Samsung Galaxy S20-modellen hebben een scherm met een hoge resolutie en maximale ververssnelheid. Door de 120Hz-modus ververst zo’n scherm 120 keer per seconde. Dat zorgt voor een vloeiende ervaring tijdens het scrollen door apps of websites. Ook zijn er verschillende games die hiermee overweg kunnen. Dat betekent wel dat er meer energie wordt verbruikt, waardoor de accu sneller leegloopt.

Je kunt er ook voor kiezen om het beeld 60 keer per seconde te laten verversen, wat ook standaard is op veel andere smartphones. Een derde tussenmodus is niet aanwezig bij de Samsung Galaxy S20, S20 Plus of Galaxy S20 Ultra. Dat is jammer, want dat zou een mooie mix zijn bieden tussen vloeiendheid tijdens het gebruik en accuduur. XDA-Developers heeft echter ontdekt dat een 96Hz-modus dieper in de instellingen wel te vinden is. Nu is ook een kleine applicatie gemaakt, waarmee je die modus met een druk op de knop activeert.

Hoe pas ik de ververssnelheid van het scherm van de Samsung Galaxy S20 aan?

Stel de ververssnelheid in op 120Hz, wat je doet via ‘Instellingen > Display > Vloeiende beweging’; Download en installeer de app ‘S20 Refresh Controller’ (daarvoor moet je wel een account hebben op XDA-Developers); Open ‘S20 Refresh Controller’ en kies voor de 96Hz-optie

Deze nieuwe mogelijkheid werkt momenteel niet in combinatie met de hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Als je de 120Hz-stand wil gebruiken, moet je de resolutie ook al een stapje lager zetten. Samsung werkt volgens geruchten wel aan de mogelijkheid om de hoogste resolutie te gebruiken in combinatie met de hoogste verversfrequentie.

De Galaxy S20-serie bestaat uit drie modellen die variëren in prijs van 899 tot en met 1349 euro. Samsung heeft de toestellen voorzien van een snelle Exynos 990-chip en veel werk- en opslaggeheugen. De schermen hebben een hoge resolutie, alle Galaxy S20’s hebben meerdere camera’s op de achterkant en relatief grote accu’s.

Inmiddels hebben we op Android Planet de normale S20 en het Ultra-model al flink onder handen genomen. Al onze ervaringen lees je dan ook in de uitgebreide Samsung Galaxy S20 review en Samsung Galaxy S20 Ultra review.

