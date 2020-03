De Samsung Galaxy S20 heeft een scherm met hoge ververssnelheid. Deze kun je zelf verhogen, zodat beelden een stuk vloeiender ogen. Je moet de functie wel even aanzetten, in dit artikel laten we zien hoe je dat doet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ververssnelheid Samsung Galaxy S20 aanpassen

Heb je de Samsung S20 in huis gehaald? Eén van de tofste features is het 120Hz-scherm, waardoor het beeldscherm 120 keer per seconde ververst. Dit levert hele ‘vloeiende’ beelden op, wat je vooral merkt tijdens het gamen en swipen door de interface. Voordat je hiervan kan genieten, moet je de functie wel even aanzetten.



Open de Instellingen-app en tik op ‘Beeldscherm’; Kies ‘Ververssnelheid’ en selecteer ‘Hoge ververssnelheid’; Druk op de blauwe knop.

Nu wordt de ververssnelheid van 60Hz naar 120Hz opgeschaald. Tijdens het scrollen door menu’s merk je bijvoorbeeld dat het beeld veel vloeiender aanvoelt. In onze Samsung Galaxy S20 Ultra review schreven we daarover het volgende: “Als je eenmaal aan een scherm met een hogere ververssnelheid gewend bent, is het lastig om weer terug te gaan naar een normaal, 60Hz-scherm, omdat dan alles opeens lijkt te haperen.”

Over de Samsung Galaxy S20

Zowel de Samsung Galaxy S20, S20 Plus als S20 Ultra beschikken over een 120Hz-scherm. Het trio lijkt in veel opzichten op elkaar, maar ze zijn zeker niet identiek. In ons artikel over de Galaxy S20-verschillen stippen we de afwijkingen op een rij.

Wil je één van de toestellen in huis halen? In onze prijsvergelijker vind je de beste deals, of je nu een losse Samsung Galaxy S20 of een toestel met abonnement wil. Ook hebben we prijsvergelijkers voor de Samsung Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra.