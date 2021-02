De Samsung Galaxy S21 toont advertenties, maar die kun je gelukkig uitschakelen. Android Planet legt via een eenvoudig stappenplan uit hoe je dat doet. Je kunt het stappenplan ook gebruiken als je een ander Samsung-toestel hebt dat reclames laat zien.

Advertenties uitschakelen op de Samsung Galaxy S21

Misschien heb je wel eens advertenties voorbij zien komen op je Samsung-smartphone. De fabrikant doet dit bewust, ook op dure modellen als de Galaxy S21. Met de reclames verdient de fabrikant geld of promoot het zijn eigen diensten of producten. Als je niet gediend bent van de reclames, kun je ze gelukkig uitschakelen.

Op Nederlandse toestellen komen vrijwel alle reclames via de Galaxy Store-app. In het buitenland dringt Samsung ook advertenties op in veel meer apps, tot de weer-app en telefoon-app aan toe. Dat lijkt hier (nog) niet te gebeuren. Onderstaand stappenplan legt je daarom uit hoe je de reclames via de Galaxy Store stopt.

De Galaxy Store openen; Pak je toestel erbij en open de Galaxy Store-app. Als je die voor het eerst opent, krijg je de vraag of je nieuws en aanbiedingen wil ontvangen. Doe dit niet. De meldingen selecteren; Op het startscherm van de Galaxy Store-app zie je links bovenin drie streepjes. Klik hierop en kies daarna bovenin het tandwieltje. Zo kom je bij de instellingen. Controleer of bij ‘Nieuws en aanbiedingen ontvangen’ het vinkje uitstaat. Promoties uitschakelen. Druk nu onderin beeld op ‘Meldingen’. Je ziet vier categorieën meldingen, waaronder ‘Promoties’. Schakel die uit. De Galaxy Store-app zal je nu geen advertenties meer voorschotelen.

De opdringerige advertenties zijn een smetje op de Galaxy S21-serie, die verder een goede indruk achterlaat. In onze Samsung Galaxy S21 review lees je waarom we het toestel liefst een 8,5 geven.

Wil je een nog groter en beter model? In onze review van de Samsung Galaxy S21 Ultra noemen we het toestel ‘de ultieme Samsung-smartphone’. Lees hier meer over de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra.

