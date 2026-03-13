Galaxy AI op de Samsung Galaxy S26: wat is er nieuw?

Met de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie krijgt Galaxy AI ook weer een opfrisbeurt, maar wat is er nieuw? Je leest het in dit artikel!

Samsung Galaxy S26 kan niet om AI heen

Wie naar Galaxy Unpacked 2026 heeft gekeken, zal vast hebben gemerkt dat het veel over AI en AI-functies ging. Dat komt waarschijnlijk omdat Samsung toestellen als de Galaxy S26 Plus of S26 Ultra in de markt zet als ‘AI-telefoons’ en niet meer als smartphones.

In 2024 introduceerde Samsung voor het eerst Galaxy AI. Toen nog een geinige toevoeging, maar niet overheersend aanwezig. Galaxy AI krijgt elk jaar een prominentere plek. Genoeg reden om te kijken wat er allemaal nieuw is.

Now Nudge als je persoonlijke assistent

Eén van de nieuwe functies van Galaxy AI die je kan uitproberen op je Samsung Galaxy S26 is Now Nudge. De functie stelt automatisch acties of informatie voor op basis van wat er op je telefoon gebeurt. Stel: je beste vriend appt je en stelt voor om vanavond samen uit eten te gaan in jullie favoriete restaurant.

Dan kijkt Now Nudge in je agenda of je geen andere afspraken hebt staan. Als je vervolgens de afspraak bevestigt, zet de functie deze automatisch in je agenda. Gelukkig werkt de functie ook samen met WhatsApp, dus heb je er in Nederland ook iets aan.

Photo Assist maakt foto’s net iets beter

We kennen waarschijnlijk allemaal het gevoel dat je denkt ergens een perfecte foto van te hebben gemaakt, maar als je er beter naar kijkt, zie je allemaal imperfecties. Die kon je met Galaxy AI al verwijderen, maar Photo Assist gaat een stapje verder.

Je kunt met prompts van alles doen met Photo Assist: van nabewerking tot het toevoegen van objecten. Stel dat je een stuk appeltaart op de foto hebt gezet, maar ineens ziet dat er een stuk uit is. Dan kun je dit met een simpele prompt oplossen. Dat scheelt een hoop tijd in Photoshop.

Creative Studio maakt van ieder moment een Picasso

Ben je iemand die helemaal los kan gaan met persoonlijke stickers om je chats wat op te leuken? Dan is Creative Studio echt een functie voor jou. Je kunt het gebruiken om van jezelf een cartoon te maken of om een unieke achtergrondafbeelding voor je Samsung Galaxy S26 te genereren.

Mocht je iemand zijn die ook graag wenskaarten naar mensen verstuurt, dan is Creative Studio ook een uitkomst. Je hoeft alleen een prompt te verzinnen en de app doet de rest.

Call Screening is het antwoord op spamnummers

Als er één functie is die een hoop frustratie bij telefoongebruikers kan wegnemen, dan is het wel Call Screening. De AI-functie neemt voor jou de telefoon op als je wordt gebeld door anonieme of onbekende nummers.

Op je scherm verschijnt dan een transcript van het gesprek dat de AI voert met de persoon aan de andere kant van de lijn. De functie wordt nog niet ondersteund in het Nederlands. Het is dan ook niet duidelijk of de functie meteen beschikbaar is in Nederland.