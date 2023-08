Met deze 6 tips haal je echt alles uit je Samsung Galaxy Watch

Heb jij een Galaxy Watch met Wear OS om je pols? Check dan dit artikel bomvol handige tips, waardoor je echt alles uit je slimme horloge haalt.

Tips voor je Samsung Galaxy Watch

Misschien heb je de gloednieuwe Samsung Galaxy Watch 6 of Watch 6 Classic wel om je pols hangen, of een iets ouder model dat draait op Wear OS. De slimme horloges van Samsung zitten vol met handige functies en in dit artikel hebben we er zes voor je op een rij gezet. Zo maak je je wearable echt helemaal eigen.

1. Pimp je digitale wijzerplaat

Samsung biedt veel eigen wijzerplaten, maar je kan ook de Play Store checken, waar je er nog eens miljoenen vindt. Veel van die slimme wijzerplaten kun je vervolgens ook nog eens aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen om wel of geen stappenteller, hartslagmeter of de agenda te laten zien. Om zelf je hele watchface aan te passen volg je onderstaand stappenplan:

Houd de watchface enkele seconden ingedrukt; Tik op de knop die verschijnt: ‘Aanpassen’; Voeg informatie of snelkoppelingen toe hoe je dat wil.

Niet elke wijzerplaat laat je zulke informatie toevoegen. Kies dan simpelweg een andere watchface die daar wel ondersteuning voor aan boord heeft.

2. Pas de functies van de fysieke knoppen aan

De Galaxy Watches hebben twee knoppen aan de rechterkant van de horlogekast en door die in te drukken, kun je verschillende acties starten. Als je de bovenste knop twee keer indrukt, open je bijvoorbeeld een bepaalde app die je vaak gebruikt. Ook kun je in het bijbehorende menu instellen wat er gebeurt als je de bovenste knop even ingedrukt houdt, en wat je horloge uitvoert als je de onderste knop induwt.

Open de instellingen op je Galaxy Watch; Scrol naar ‘Geavanceerde functies’ en open die; Tik op ‘Toetsen aanpassen’ en kies daar hoe je de knoppen wil gebruiken.

3. Maak foto’s met je smartphone via je horloge

Galaxy Watches hebben zelf geen camera aan boord, maar dat maakt helemaal niet uit. Je kunt met je slimme horloge namelijk gewoon je smartphonecamera bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld jezelf fotograferen op afstand of jezelf met een groep vrienden in een toffe omgeving.

Via het display van je horloge kun je aan de slag met timers of kiezen tussen welke camera je wil gebruiken. Ook kun je precies zien wat je in beeld hebt, voordat je daadwerkelijk afklikt.

Open de camera-app op je Galaxy Watch; Kies de instellingen, waaronder de timer, en tik op de knop om een foto te maken

4. Maak gebruik van handige ‘tegels’

Door van rechts naar links te vegen op het schermpje van je horloge kom je terecht bij ‘Tegels’. Zo kun je bijvoorbeeld snel bekijken hoeveel stappen je al hebt gezet, wat het weerbericht wordt voor aankomende uren, welke afspraken je nog hebt of een alarm instellen. Veel apps bieden zulke tegels, dus je kunt zelf instellen welke je wel of niet gebruikt, maar ook de volgorde ervan kies je helemaal zelf.

Veeg op je smartwatch een paar keer van rechts naar links; Kies voor ‘Tegels toevoegen’; Voeg de tegels toe die je wil en kies daarvan de volgorde.

Bovenstaande en onderstaande instellingen kun je veelal ook instellen via de Galaxy Wearable-app op je smartphone zelf. Soms geeft dat meer overzicht dan het kleine ronde scherm van je horloge zelf, waardoor het handiger is om via die weg te doen.

5. Pas je snelle instellingen-overzicht aan

Als je van boven naar beneden veegt, worden de snelle instellingen geopend. Dankzij de handige toggles pas je snel de schermhelderheid aan, activeer je de bioscoopmodus, duik je de instellingen in of zet je horloge bijvoorbeeld snel op stil. De mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos, maar je past uiteraard zelf aan welke schuifjes je daar wil zien.

Veeg op je smartwatch van beneden naar boven; Veeg naar rechts en druk op het plus-icoontje; Voeg de toggles toe die je wil gebruiken en kies daarvan de volgorde.

6. Haal nog meer uit je batterij

De accuduur van de Galaxy Watches is niet zoals van veel andere merken en elke dag (of om de paar dagen) opladen is dan ook nodig. Nu kun je heel rigoureus de ‘Alleen horloge’-functie activeren, zodat je weken kunt doen op een enkele acculading. Je kunt er echter ook voor kiezen om minder ingrijpende stappen te ondernemen, waardoor de accuduur toch aanzienlijk verbetert.

Schermhelderheid: heeft een grote invloed op de accuduur van je Galaxy Watch. Hoe hoger die staat, hoe meer er natuurlijk van de batterij wordt gevraagd. Via de instellingen pas je die helderheid snel aan, dus kijk wat voor jou het beste werkt.

Stressniveau meten: de nieuwere Galaxy Watches kunnen het stressniveau meten, maar dat kan alleen als jij daarvoor kiest of juist continu. Duik daarvoor in de Samsung Health-app en kijk hoe de instellingen staan, want als dit constant wordt gemeten, vreet het ook meer stroom.

Always on-display: het is fijn dat je altijd de tijd kunt zien dankzij het always on-display, maar ook dat gebruikt meer energie. Je kunt ervoor kiezen om het scherm te laten oplichten bij het bewegen van je pols, of door op een van de knoppen te drukken. Duik daarvoor even in de instellingen en kies ‘Display’. Vervolgens zet je het schuifje uit bij ‘always on-display’ of speel je met de andere instellingen.

Hartslag meten: je Galaxy Watch kan ook je hartslag meten dankzij verschillende geavanceerde sensoren – en daarvoor geldt ook dat dat constant kan of alleen als jij ervoor kiest. Kwestie van de Health-app openen en in de instellingen duiken.

