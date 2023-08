Samsung Galaxy Watch updaten: zo doe je dat

Heb je een Samsung Galaxy Watch-horloge en wil je checken of je de nieuwste software draait? Dit is hoe je updates downloadt en installeert.

Niet alleen je smartphone krijgt updates, maar ook je smartwatch wordt regelmatig bijgewerkt. Het is belangrijk om je horloge up-to-date te houden, zodat je geen nieuwe functies misloopt en veilig blijft tegen beveiligingslekken. Daarnaast lossen updates irritante bugs en andere problemen op.

Genoeg redenen dus om regelmatig op updates te checken. Als je een Samsung Galaxy Watch-horloge hebt, dan zijn er twee manieren om dit te doen. Je kan updates downloaden en installeren via een app op je telefoon, maar ook op het horloge zelf. Voor beide manieren hebben een stappenplan gemaakt.

Met de Galaxy Wearable-app:

Open de Galaxy Wearable-app op de smartphone die met je Galaxy Watch is verbonden; Kies voor ‘Instellingen horloge’ en swipe naar beneden; Tik op ‘Update horlogesoftware’; Als je nu op ‘Downloaden en installeren’ tikt, check je of er nieuwe updates beschikbaar zijn voor je Samsung-horloge.

Heeft Samsung een update uitgebracht voor je smartwatch, dan zie ‘m automatisch verschijnen en kun je ‘m downloaden en installeren. Het updateproces kan, afhankelijk van de grootte van de update, wat tijd in beslag nemen. Vaak is je horloge wel een minuut of tien bezig om de nieuwste software binnen te halen.

Updaten op je horloge:

Open de instellingen op je Samsung Galaxy Watch. Dit doe je door vanaf het thuisscherm omlaag te vegen en op het tandwieltje te tikken; Swipe helemaal naar beneden totdat je ‘Software-update’ ziet; Druk op ‘Downloaden en installeren’ om op updates te controleren.

Het updaten van je Samsung Galaxy Watch-horloge is dus helemaal niet zo moeilijk. Helemaal handig is dat je updates automatisch kan laten installeren. Deze functie heet ‘Auto update’ en zie je vanzelf als je de stappen hierboven volgt. Schakel je de feature in, dan worden updates automatisch ‘s nachts geïnstalleerd. Dan heb je er dus helemaal geen werk aan.

Samsung-smartwatches

De stappen hierboven werken op alle recente Samsung-smartwatches. Denk aan de Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5, Watch 5 Pro en natuurlijk de nieuwste horloges van het bedrijf. Dit zijn de Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic, die sinds kort in de Nederlandse winkels liggen.

