Download: de wallpapers van de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4

Samsung heeft haar nieuwste generatie vouwtelefoons uitgebracht en daarbij horen nieuwe wallpapers. Via dit artikel kun je ze downloaden en we laten je zien hoe je ze meteen instelt als achtergrond op jouw Android-smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Download de nieuwe Samsung-achtergronden

De nieuwe vouwtelefoons van Samsung, de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 zijn smartphones die kunnen halveren in grootte. Het is traditie dat deze toestellen dan ook met gloednieuwe achtergronden komen. Dit jaar komt de Flip met een kleurrijke, bijna bloem-achtige wallpaper en die kun jij ook instellen.

De ‘bloem’-achtergrond van de Flip 4 komt in meerdere kleuren: groen, blauw, oranje en paars. Er zijn zowel versies met een donker verloop en versies zonder. Via deze downloadlink van XDA-Developers zet je ze in volledige kwaliteit op je smartphone. Hieronder vertellen we hoe je ze installeert.

Zo installeer je de achtergrond op je smartphone:

Dit stappenplan is getest op een OnePlus 10 Pro. Bij jouw Android-telefoon kan het zijn dat menu’s net iets anders heten. Ga naar de Instellingen-app op je smartphone; Scroll naar het ‘Persoonlijke instellingen’-menu en klik op ‘Achtergrond’; Als je eerder al ‘Achtergrond’ in je instellingen app ziet, klik je daar op. Selecteer hier welke foto uit je galerij je wil instellen; Pas van tevoren eventueel de uitsnede aan en klik op toepassen; Selecteer of je de achtergrond op je vergrendelscherm, startscherm of beide wil. En zie zo, je nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 4-achtergrond is ingesteld.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de nieuwe Fold 4 en Flip 4

De Flip en Fold 4 zijn Samsung’s nieuwste vouwtelefoons en ze vallen erg op. De toestellen kunnen namelijk dubbelvouwen om een stuk kleiner te worden. Zo krijg je met de Fold een kleine tablet en de Flip vouwt juist een ‘normale’ telefoon door de helft.

Door die ongebruikelijke vorm krijg je een aantal extra functies die een reguliere telefoon niet heeft. Je zet de Flip namelijk gemakkelijk neer om een groepselfie te maken en met het grote scherm van de Fold is multitasken een eitje.



Meer weten over de opvouwbare telefoons? Bekijk dan onze preview van de Samsung Galaxy z Fold en Flip 4. Daarin vertellen wat er opvalt en veranderd is aan de nieuwe toestellen. Wil je meer handige tips voor je Android-smartphone? Bekijk dan onze tip-pagina en laat je verrassen.

Hier vind je het laatste Samsung-nieuws: