Zo hoef je je Samsung niet meer aan te raken voor ontgrendeling

Vind jij het ook zo irritant dat je steeds eerst je scherm moet aanraken om in je telefoon te komen als je ‘m oppakt? Als jij een Samsung hebt, kun je dat op veel toestellen eenvoudig oplossen. Wij verklappen hoe!

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Telefoon ontgrendelen met gezichtsherkenning

Heb je je weleens afgevraagd hoe vaak je je telefoon oppakt op een dag? Onderzoeken laten verschillende resultaten zien, met als veelvoorkomend antwoord: tussen de 30 en 100 keer per dag. Dit hangt uiteraard sterk af van hoe gehecht je bent aan je smartphone. Wie iets meer gemak wil bij het ontgrendelen van z’n telefoon, stelt gezichtsherkenning in.

Na het oppakken hoeft je gezicht dan alleen nog maar door de frontcamera te worden herkend. Vervolgens ontgrendelt de telefoon automatisch. Toch kan het allemaal nóg sneller. Je kunt namelijk op geschikte Samsung-toestellen uitschakelen dat je eerst nog moet vegen over het vergrendelscherm om daadwerkelijk naar het beginscherm te gaan. Hoe je dat op instelt, leggen we hieronder uit.

Ga naar de ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en ga naar ‘Geavanceerde functies’; Tik hierna op ‘Bewegingen en gebaren’; Zet hier ‘Optillen om te activeren’ aan. Ga weer terug naar het instellingenmenu en tik op ‘Beveiliging en privacy’; Ga naar ‘Schermbeveiliging en biometrie’ en voer je pincode in; Ga naar ‘Gezichtsherkenning’ en zet ‘Op vergrendelscherm blijven tot vegen’ uit.

Let op: de benamingen en volgorde van de instellingen kunnen per Galaxy-model en One UI-versie verschillen. Bovenstaande stappen zijn gebaseerd op de Galaxy S26 Ultra.

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Gemak versus controle

Door het stappenplan te volgen, kom je voortaan sneller in je telefoon. Het omhoog vegen is immers niet meer nodig om naar het beginscherm te gaan. Toch zit hier ook een nadeel aan: je ziet het vergrendelscherm minder vaak. Daardoor mis je mogelijk een snelle blik op meldingen die daarop worden weergegeven. Die kun je later alsnog bekijken door het meldingenpaneel te openen.

De veegbeweging is vooral een keuze in hoe je het ontgrendelen ervaart, niet een extra beveiligingslaag. Zodra je gezicht is herkend, heeft de telefoon je ingestelde biometrische ontgrendelmethode namelijk al gebruikt. Samsung waarschuwt overigens dat gezichtsherkenning minder veilig kan zijn dan bijvoorbeeld een sterke pincode, patroon of wachtwoord. Biometrie is daarom vooral bedoeld als handige ontgrendelmethode.

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Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra goed uit.

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