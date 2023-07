Scherm spiegelen van Samsung-smartphone kan nu ook naar Chromecast: zo werkt het

Heb je een Samsung-smartphone op zak en maak je weleens gebruik van de scherm spiegelfunctie? Nu kun je die functie ook gebruiken om je beeld te dupliceren naar een apparaat met Google Chromecast-ondersteuning! Hoe dat werkt, lees je hier.

Tip: Smart view werkt nu met Google Chromecast

Heb je een Samsungtelefoon op zak en wil je vakantiefoto’s laten zien op het grote scherm, een filmpje streamen of bijvoorbeeld een website groot bekijken? Dat kan heel makkelijk met Smart View wat standaard op je telefoon geïnstalleerd staat. Daarmee spiegel je het beeld als het ware en het wordt dus gedupliceerd.

Zo kun je het bijvoorbeeld tonen op een grotere televisie of computerscherm. Vanaf nu is het ook mogelijk om je beeld te klonen en op een Google Chromecast-apparaat te laten zien. Daarbij kun je denken aan de nieuwe Google Pixel Tablet, maar bijvoorbeeld ook een Google Nest Hub of natuurlijk een televisie waaraan een Chromecast hangt.

Stappenplan Google Cast activeren via scherm spiegelen Samsung

Trek het snelle instellingen-menu naar beneden en druk lang; En druk lang op de ‘Smart View’-tegel Tik rechtsboven op de drie puntjes om de instellingen te openen; Tik beneden op het scherm op ‘Over Smart View’; Tik 10 maal op ‘Smart View’; Het ontwikkelaars-menu wordt geopend; Vul als wachtwoord ‘#00rtsp00’ in als daarom gevraagd wordt Zet het schuifje aan bij ‘Google Cast’.

Wil je nu het beeld dupliceren naar een groter scherm, dan doe je dat als voorheen. Kwestie dus van Smart View openen en het apparaat kiezen waarna je toe wil streamen of casten. Heb je Cast-apparatuur in huis, dan staan deze nu ook in de lijst!

Samsung gebruiken als (extra) computerscherm

Heb je een Windows-computer? Dan is het ook mogelijk om je Samsung-smartphone als computerscherm te gebruiken. Android Planet publiceerde daar eerder een handige tip over. Lees dus ook: Via dit verborgen menu gebruik je je Samsung als computerscherm.

