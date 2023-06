Via dit verborgen menu gebruik je je Samsung als computerscherm

Heb jij een Samsung-smartphone of -tablet en een Windows-laptop? Laat deze dan hun krachten bundelen en gebruik je Samsung-product als tweede computerscherm. Wij laten zien hoe je dat doet.

Samsung Smart View: stream van en naar je telefoon

Samsung-smartphones en -tablets draaien op Android met de One UI-schil. Daarmee verandert de vormgeving van je smartphone en krijg je extra functionaliteiten. Bijvoorbeeld Smart View, waarmee je jouw smartphone- of tablet-scherm streamt naar een Samsung-televisie of -monitor.

Smart View heeft echter ook een verborgen instellingen-menu, waar je een handige functie inschakelt voor je Windows-laptop. De functie laat je namelijk je Samsung-tablet of -smartphone gebruiken als externe monitor. De Samsung Galaxy Tab S7– en S8-serie ondersteunen dit standaard al, maar op andere tablets en smartphones moet je iets dieper het menu induiken. Hieronder zetten we de stappen voor je op een rijtje, dus doe gerust mee!

Tover je Samsung-telefoon of -tablet om tot computerscherm

Open de instellingen-app op je Samsung-smartphone of -tablet; Selecteer ‘Verbonden apparaten’ en klik op ‘Smart View’; Selecteer de drie puntjes rechts bovenin het scherm en druk op ‘Instellingen’; Onderaan de pagina zie je ‘Over Smart View’. Klik hierop en druk vervolgens tien keer achter elkaar op ‘Smart View’; Wellicht verschijnt er nu een pop-up met de titel ‘Enter password’. Zo niet, dan kun je verder; Zie je wel de pop-up? Check dan de versie van One UI die je gebruikt. Is het One UI 5.1? Dan is het wachtwoord ‘#00rtsp00‘. Gebruik je een oudere versie? Voer dan ‘#00sv00‘ in. In het ‘SmartView developer option’-menu haal je de schakelaar van ‘Start SecondScreen’ over. Klik op de optie voor verdere instellingen. Wij raden ‘Video (vloeiender afspelen)’ aan.

Je smartphone of tablet is nu helemaal ingesteld, maar houd de ‘Start SecondScreen’-pagina open. Tijd om je Windows-laptop erbij te pakken. Op je toetsenbord gebruik je te toetscombinatie ‘Windows-toets + K’ om de beschikbare schermen te vinden.

Selecteer hier je smartphone of tablet en maak verbinding. Het scherm wordt nu automatisch toegevoegd. Via ‘Windows-toets + P’ kies je of je je computerscherm wil uitbreiden of dupliceren.

Verbind je smartphone of tablet en je laptop met hetzelfde wifi-netwerk voor de beste prestaties. Ben je klaar met je tweede scherm? Dan kun je via de toetscombinatie ‘Windows-toets + K’ de verbinding verbreken of door twee keer op de terugtoets op je smartphone of tablet te drukken.

Meer handige Samsung-tips