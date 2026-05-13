Samsung-tip: voeg je instellingen en meldingen samen (+video!)

Als je vroeger op het scherm van je Samsung naar beneden swipete, zag je een combinatie van je bedieningspaneel en meldingen. Tegenwoordig zijn die twee gescheiden. Met deze simpele truc voeg je ze gewoon weer samen!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stappenplan: voeg je instellingen en meldingen samen

Jarenlang wisten Samsung-eigenaren niet beter. Als je op je scherm van boven naar beneden swipete, kwamen het bedieningspaneel (met de snelle instellingen) én je meldingen tevoorschijn. Sinds One UI 7, gebaseerd op Android 15, zijn deze twee functies echter gesplitst. Dat is vergelijkbaar met hoe het op iPhones werkt.

Concreet moet je in de nieuwe situatie omlaag vegen vanaf het midden of links om je meldingen te zien. Omlaag vegen van rechtsboven opent juist het bedieningspaneel met de snelle instellingen. Dat vonden veel mensen wennen, daarom heb je gelukkig de optie om de twee op je Samsung weer ‘ouderwets’ samen te voegen. Wij leggen uit hoe!

Volg deze drie simpele stappen en je bent klaar:

Swipe aan de rechterkant van je scherm van boven naar beneden; Hiermee open je het bedieningspaneel. Tik nu op het potloodje en ga naar ‘Vensterinstellingen’; Dit vind je helemaal rechts bovenin. In het volgende scherm heb je twee opties: ‘Afzonderlijk’ of ‘Samen’. Kies ‘Samen’. Nu kun je gewoon vanuit elke bovenhoek naar beneden swipen en zie je zowel je meldingen als het bedieningspaneel in één oogopslag.



Wil je weer terug naar de gescheiden weergave omdat het toch allemaal te druk wordt op één scherm? Let dan even op. Je moet twee keer omlaag swipen om het uitgebreide instellingenscherm te krijgen. Hier verschijnt als het goed is het potloodje om de ‘Vensterinstellingen’ te openen. Daarna selecteer je de optie ‘Afzonderlijk’.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk ook onze video met alle instructies

Ben jij ’team los van elkaar’ of ’team onder elkaar op hetzelfde scherm? Deel je mening in de reacties en vergeet onze socialkanalen niet te volgen voor nog veel meer handige tips.