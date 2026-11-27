Op je startscherm staan waarschijnlijk je favoriete apps. De icoontjes heb je al talloze keren gezien, waardoor je ze kunt dromen. Wist je dat je de namen van de apps gemakkelijk kunt weglaten voor een rustiger startscherm?

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Namen van apps verwijderen

Als je een nieuwe app downloadt, moet je altijd even wennen aan een extra icoontje in je applade. Het is dan handig dat de naam van de app direct eronder staat. Zo kun je je niet vergissen. Plaats je een veelgebruikte app op je startscherm, dan vind je het wellicht minder noodzakelijk om ook de naam van die app te zien. Daarom kan het interessant zijn om de namen te verwijderen.

Dat kan met een simpel trucje, maar dan moet je wel even in de Good Lock-app duiken. We hebben die app al vaker genoemd in onze tipartikelen. Good Lock is met recht een gereedschapskist te noemen, want de app zit vol functies om het uiterlijk en de bediening van je Samsung-toestel aan te passen.

Heb je Good Lock al op je smartphone staan? Sla stap 1 hieronder dan over.

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Ga naar de Galaxy Store; Hier download je de Good Lock-app. Open Good Lock en zoek de module ‘Home Up’; Download deze module en zet hem aan met het schuifje; Ga nu naar ‘Home screen’ en zet ook dit aan met het schuifje; Tik in dit menu op ‘App icon setting’ en schakel dit in. Zet vervolgens de schuifjes uit bij ‘Show item label on home screen’ en bij ‘Show item label on apps screen’. Eventueel kun je app-icoontjes nog iets groter of kleiner maken door met de regelaar te spelen.

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-toestellen of bij andere versies van One UI kunnen opties, instellingen en menunamen afwijken.

Als je de module ‘Home Up’ hebt geïnstalleerd, kun je gelijk aan de slag met andere leuke functies die in deze module verstopt. Bekijk snel deze tipartikelen:

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Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden!