Dankzij deze Samsung-tip word jij mogelijk minder wagenziek!

Heb jij last van wagenziekte of word je misselijk als je in een auto of ander rijdend voertuig zit? Met een Samsung-toestel kun je dat ongemak wellicht wat verminderen. Wij vertellen waar en hoe je dat instelt.

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Wagenziekte verminderen

Veel mensen hebben er last van: misselijkheid in de auto. De een wat vaker dan de ander. Lezen in een boek of van een scherm kan de klachten verergeren. Toch hoef je niet per se alleen voor je uit te staren. De functie Motion Assist van Google kan helpen om minder last te hebben van reisziekte. Sinds kort kun je ook op sommige Samsung-telefoons mee aan de slag!

Het idee is dat de functie kleine, bewegende bolletjes langs de randen van je scherm toont. Deze bewegen mee met de bewegingen van het voertuig, zoals bij het afslaan, versnellen en remmen. Zo probeert Motion Assist je ogen en je evenwichtsgevoel beter op elkaar af te stemmen, waardoor je hopelijk minder snel misselijk wordt.

Lees hieronder waar je Motion Assist inschakelt en welke opties je zoal hebt.

Ga naar ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Google-services’; Ga nu naar ‘Alle services’. Zoek vervolgens in de lijst met services naar ‘Reisziektehulp’ (kan ook ‘Motion Assist’ heten); In het volgende scherm kies je wat je wil personaliseren. Denk aan het automatisch starten van de functie als je telefoon detecteert dat je in een bewegend voertuig zit of het aanpassen van de bewegende vormen (kleur, vorm en transparantie).

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Let op: Motion Assist is pas recent beschikbaar op geschikte Samsung-toestellen met Android 17 en bijgewerkte Google Play-services. De functie werkt nog lang niet op ieder toestel. Zie je de optie daarom niet staan? Controleer dan of er een software-update beschikbaar is. Ons stappenplan is gebaseerd op de Samsung Galaxy S26 Ultra.

Bekijk ook de video!

Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden.

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