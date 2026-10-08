Veel gebruikers negeren dit advies van Samsung (en dat is echt zonde)

Je doet het waarschijnlijk bijna dagelijks: je telefoon laden. Iedereen zal hier zo zijn of haar gewoontes bij hebben. Maar als jij een Samsung-toestel hebt, doe jij je voordeel met deze dringende laadtip van de fabrikant.

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Hou het percentage boven 20 procent

Wanneer grijp jij naar je lader? Als je telefoon nog zo’n dertig procent heeft of pas als het balkje echt donkerrood is? Het zal per keer verschillen, maar er is een interessante aanbeveling van Samsung om in je achterhoofd te houden. Samsung adviseert Galaxy-eigenaren namelijk om hun toestel nooit onder de 20 procent te laten komen.

Dat zou het beste zijn voor de levensduur van de lithium-ionbatterijen die de Zuid-Koreaanse fabrikant in z’n smartphones stopt. Het is gelukkig niet zo dat het direct schadelijk is als je telefoon soms wél onder de 20 procent komt. Maar, de accu (on)bewust regelmatig leeg laten lopen is niet echt gunstig voor de levensduur.

Chemische stress bij volle batterij

De slijtage van batterijen in je apparaten is onvermijdelijk. Dat is nu eenmaal het gevolg van het veelvuldige proces van opladen en ontladen. Toch kun je de belasting voor je batterij wel proberen te beperken. Net zoals Samsung adviseert om een ondergrens van 20 procent aan te houden, is er ook een veelgebruikte richtlijn voor een maximum. Die grens wordt meestal vastgesteld op zo’n 80 procent.

Laad je een apparaat met een lithium-ion- of lithium-polymeerbatterij namelijk op tot de volle 100 procent, dan moet de batterij veel spanning vasthouden. Hoge laadniveaus zorgen voor meer chemische belasting en dus een snellere veroudering van de batterij.

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Wees lief voor je batterij: stel bescherming in

Deze stress kan al optreden bij zo’n 80 procent. Daarom is het slim om je toestel juist dan van de lader te halen. Of je maakt het jezelf gemakkelijk en duikt de instellingen van je Samsung-smartphone in. Daar heb je de handige functie ‘Batterijbescherming’.

Zo stel je dat in:

Open de instellingen; Ga naar ‘Batterij’; Tik nu op ‘Batterijbescherming’ en daarna op ‘Maximum’; Nu kies je zelf tot hoever je telefoon mag opladen (bijvoorbeeld 80 of 85 procent).

Laat weten of jij al bekend was de zogenaamde ’20-80-regel’. Of heb je zelf bepaalde gewoontes als het gaat om het opladen van je smartphone of tablet? Deel het met ons!