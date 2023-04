Scherm te fel tijdens het Netflixen? Dit is de oplossing

Kun je de helderheid van je smartphonescherm bij het kijken van Netflix niet aanpassen en vind je het beeld te fel? Dan is er één werkende oplossing en die leggen we hier stap voor stap uit.

Netflix: hdr-content is veel te fel

Er zijn wereldwijd tientallen miljoenen abonnees van Netflix. Kijken naar je favoriete series, documentaires of films kan via een televisie, tablet of natuurlijk je smartphone. Met laatstgenoemde hebben veel mensen problemen. De helderheid van het scherm tijdens het kijken is namelijk niet aan te passen. Niet in de app zelf, maar niet via de telefooninstellingen.

Zo staat het scherm hier in de avond op een erg lage helderheid, maar als ik iets op Netflix open dan kan ik vaak de hele kamer verlichten. Het probleem speelt bij zogenaamde hdr-content, wat staat voor high dynamic range. De verschillen tussen de maximale helderheid en juist duisterheid van het beeldscherm zijn dan groter dan content zonder hdr-stempel. Zo moet het beeld er meer uit springen en zijn details beter zichtbaar.

Normaal kun je tijdens het kijken via een slider aan de linkerkant de helderheid aanpassen, maar bij veel mensen werkt dat niet als ze hdr-content bekijken. Bij elke film, serie of documentaire check je dit trouwens door middel van icoontjes. Naast hdr, zie je bijvoorbeeld ook of het opgenomen is in een hd- of 4k-resolutie.

Online circuleren ook verschillende oplossingen, die we allemaal hebben getest. Er werkte er maar eentje en die oplossing is ook niet eens ideaal. Wordt het smartphonescherm te helder als je Netflix opstart? Pak dan je telefoon erbij en volg onderstaande stappen.

Open de instellingen en tik op ‘Apps’; Zoek ‘Netflix’ in de lijst en tik daarop; Tik op ‘Opslag en cache’; Wis de opslag en cache.

Opnieuw inloggen is nodig

Let wel op, want als je bovenstaande stappen hebt uitgevoerd moet je opnieuw inloggen in de Netflix-app. Maar, er zit nog een addertje onder het gras. Je moet het digitale schuifje in de app zelf om de helderheid mee te regelen niet meer gebruiken (bij hdr-content). Raak je ‘m toch aan, dan zal het scherm direct weer op z’n felst schijnen, totdat je de stappen weer herhaalt.

Mag het scherm toch wat helderder schijnen of juist minder fel tijdens het kijken? Dan moet je de algemene helderheid van het display aanpassen in de instellingen van je telefoon zelf – en dat is een beetje irritant.

Op het internet gaan nog meer oplossingen rond voor dit probleem, die je eventueel kan proberen. Zo wordt er gezegd dat bepaalde versies van de app dit probleem niet hebben. Je kunt zelf proberen om een oudere versie van Netflix te installeren door ‘m te sideloaden.

Soms kan het werken om je telefoon opnieuw op te starten. Ook wordt er gezegd dat je de picture-in-picture-modus moet activeren en vervolgens weer naar de app zelf moet schakelen, waarna de helderheid weer te regelen is.

Heb je een app van een derde partij geïnstalleerd om de helderheid mee te regelen of het niveau van blauw licht aan te passen, zet die dan ook uit. Tot slot kun je checken of je misschien een speciale beeldverbeteraar hebt ingeschakeld in de instellingen.

