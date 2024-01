Zo neem je het scherm van je Android-smartphone op in 3 stappen

Het vastleggen van het scherm van je Android-smartphone is makkelijker dan ooit, maar de optie zit een beetje verstopt. In dit artikel laten we je zien hoe je je Android-beeldscherm opneemt van begin tot eind.

Scherm van je Android opnemen doe je zo

In recente Android-versies kun je je scherm opnemen, maar dit was niet altijd even makkelijk. Eerder moest je daar aparte apps voor downloaden en deze apps van derden wilden ook toestemming tot de content op je scherm. Vanaf Android 10 is er de functie ‘schermopname’ en daarmee neem je een stuk makkelijker je scherm op.

Dat is handig wanneer je iemand iets wil laten zien op je scherm of om video’s te vast te leggen die je niet zo simpel downloadt op je telefoon, bijvoorbeeld op Instagram of YouTube. Doe mee met de volgende drie stappen om zelf gemakkelijk je Android-scherm op te nemen.

Stap 1: schermopname-knop tevoorschijn halen

Je vindt de optie ‘Schermopname’ in het snelle instellingenmenu op je smartphone. Deze komt tevoorschijn zodra je van bovenin je scherm naar beneden swipet. Swipe nog een keer naar beneden en je ziet acht verschillende snelle instellingen. Wil je meer zien? Veeg dan van recht naar links voor meer snelle instellingen.

De schermopname-functie staat hier niet altijd standaard tussen. Daarvoor moet je hem eerst tevoorschijn toveren. Klik daarvoor op het kleine potloodje rechts onderin. Er verschijnt nu een menu met alle snelle instellingen. Scrol naar beneden om de verborgen instellingen te zien en houd ‘Schermopname’ ingedrukt. Sleep de functie naar boven om hem tussen de snel zichtbare instellingen te zetten.

Stap 2: instellingen selecteren en opname starten

Nu de schermopname-knop tussen de snelle instellingen staat, kun je gaan opnemen. Klik daarvoor op de knop ‘Schermopname’ in het snelle instellingenmenu. Er verschijnt nu een pop-up en hier kun je kiezen of je de opname met audio wil. Zo ja, dan kies je voor ‘Audio van apparaat’, ‘Microfoon’ of ‘Audio van apparaat en microfoon’. Met de microfoon aan, geef je tijdens het opnemen gemakkelijk toelichting op wat je doet.

Zet ‘Tikken op scherm tonen’ aan om in de opname duidelijk te tonen waar en wanneer je vingers het scherm aanraken. Blij met de instellingen? Klik dan op ‘Starten’. Er verschijnt een aftelklok van drie seconden in beeld, waarna je opname begin. Let erop dat al je handelingen worden vastgelegd en ook privacygevoelige informatie wordt opgenomen.

Stap 3: opname stopzetten, bewerken en delen

Als je hebt opgenomen wat je wilde opnemen, zet je de opname gemakkelijk stop door naar beneden te swipen vanaf de bovenkant van je scherm. In het notificatiescherm zie je de optie ‘Stoppen’ bij ‘Scherm opnemen’. Zodra je daarop klikt, verschijnt er een melding. Klik hierop om de zojuist opgenomen video terug te kijken.

De schermopname heeft alles vastgelegd tot het moment dat jij op ‘Stoppen’ klikte. Wil je dit eraf snijden of andere aanpassingen doen? Bekijk de video dan in Google Foto’s en klik onder in beeld op ‘Bewerken’. In dit menu pas je de lengte van de video aan, snijd je het beeld bij, voeg je kleurbewerking toe en nog veel meer. Alles bewerkt? Klik dan op ‘Kopie opslaan’.

De bewerkte video verschijnt nu in je galerij. Met de knop ‘Delen’ verstuur je de schermopname naar je vrienden en familie via sociale media, mail of WhatsApp. Nu kunnen zij genieten van het leuke filmpje, uitleg van nieuwe Android-functie of al het andere dat je hebt vastgelegd.

