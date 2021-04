Het scherm van je smartphone heeft standaard een bepaalde resolutie en die heeft invloed op de beeldkwaliteit en accuduur. Het is goed mogelijk dat je op jouw smartphone de schermresolutie kunt veranderen. We leggen uit hoe je dat doet.

Schermresolutie van je smartphone veranderen

Veel smartphones hebben een scherm met full hd-resolutie. Of het display van je toestel 5, 6 of 7 inch meet: full hd levert een scherpe weergave. Toestellen in het high-end segment komen ook vaak met een qhd-resolutie, met meer meer pixels en dus scherper beeld. Dan zijn er ook nog een handvol smartphones met een 4K-scherm, zoals de onlangs aangekondigde Sony Xperia 1 III.

Een resolutie hoger dan full hd komt vooral van pas bij het kijken van foto’s, films en series. Mits die van zichzelf een hogere resolutie dan full-hd hebben, natuurlijk. Een ouder filmpje in een lage resolutie ziet er bijvoorbeeld niet beter uit.

Toestellen met een qhd-resolutie of hoger, gebruiken ook meer stroom. Daarom is het vaak mogelijk om de resolutie van die displays te verlagen. Android Planet legt uit hoe je dat doet.

Schermresolutie veranderen Samsung OnePlus Huawei Oppo

Samsung

Op je Samsung-smartphone ga je naar de ‘Instellingen’ en klik je op ‘Display’. Je kiest nu de instelling ‘Schermresolutie’. Klik hierop en je ziet welke schermresoluties er beschikbaar zijn voor je smartphone.

Doorgaans zijn het er twee of drie, afhankelijk van je toestel. De full hd-resolutie is standaard op Samsung-smartphones; deze resolutie biedt een goede balans tussen scherp beeld en een lange accuduur.

Wil je een langere accuduur? Kies dan de hd+-resolutie, die de beeldresolutie verlaagt en daarom de accuduur verlengt. Houd wel rekening met een minder scherp beeld. Dit merk je vooral bij het lezen van tekst en kijken van video’s. De qhd-resolutie biedt nog scherper beeld dan full-hd, maar trekt je accu daarom sneller leeg. Onder andere de Samsung Galaxy S21, Samsung A52 en Note 20 kunnen de resolutie van het scherm wijzigen.

OnePlus

Op OnePlus-smartphones met een hogere qhd-resolutie kun je in de instellingen wisselen tussen de schermresolutie. Onder andere de OnePlus 9 Pro heeft die mogelijkheid aan boord. Ga naar de ‘Instellingen’, klik op ‘Scherm’ en kies ‘Resolutie’. De full hd-resolutie biedt scherp beeld en is beter voor de accuduur. Een stapje hoger (qhd), verbruikt meer stroom, maar ziet er met bepaalde content nog beter uit.

Niet alle games en apps hebben profijt van die hoogste qhd-resolutie, dus je kunt ook inschakelen dat je OnePlus automatisch wisselt. Dan regelt het toestel namelijk zelf wanneer ‘ie welke resolutie gebruikt.

Huawei

Op een deel van de Huawei-smartphones met Android 9.0 (Pie) of hoger kun je de schermresolutie wijzigen. De Huawei P40 Pro is één van die toestellen. Zoals je op onderstaande screenshots ziet duik je de ‘Instellingen’ in en kies je voor ‘Weergave’ en dan ‘Schermresolutie’. Vervolgens kies je de resolutie die jij wil gebruiken.

Je kunt ook kiezen voor ‘Slimme resolutie’, waarna de smartphone ook zelf kiest op welke momenten hij full hd of hd toont. Is je accu bijna leeg, dan schakelt je toestel over naar hd om stroom te besparen. Met een volle accu geniet je van de mooiere full-hd-resolutie.

Oppo

Op nieuwere Oppo-smartphones zoals de Find X3-serie kun je de schermresolutie aanpassen. Je hebt de keuze uit full-hd, voor een betere accuduur, en qhd, voor het scherpste beeld. Open de ‘Instellingen’, kies ‘Scherm en helderheid’ en veeg naar beneden tot je ‘Schermresolutie’ ziet. Klik hierop en selecteer de gewenste resolutie.

Oppo biedt ook de optie ‘Automatisch selecteren’, die – ingeschakeld – zelf wisselt tussen full-hd en qhd. In de praktijk komt dit vooral neer op full-hd en schakelt de smartphone over naar qhd als je een game speelt of foto’s of video’s met een hoge resolutuie kijkt.

