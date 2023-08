Screenshot-gids: zo maak, bewerk en deel je een schermafbeelding

In deze tip vertellen we je alles over het maken van een screenshot. Zo maak, bewerk en verstuur jij straks gemakkelijk plaatjes van je scherm. Lees je mee?

Schermafbeelding maken op Android smartphones

Het maken van een screenshot is enorm handig. Zo deel je bijvoorbeeld je scherm met een vriend, sla je een wandelroute op of leg je je favoriete social media-post vast met de reacties erbij. Het maken van zo’n schermafbeelding is zo gepiept, maar kan op meerdere manieren. Lees mee om erachter te komen hoe je een schermafbeelding maakt, bewerkt en deelt.

1. Met knoppen

De meest gebruikelijke manier om een schermafbeelding te maken is door middel van de knoppen op je smartphone. Het gaat hierbij in het bijzonder om de aan- uitknop en de volume omlaag-toets. Na één of twee seconden flitst het scherm. Je screenshot is nu gemaakt.

2. Door te vegen

Sommige smartphonefabrikanten zoals onder meer Samsung en OnePlus bieden ook de mogelijkheid om schermafbeeldingen te maken door je hand over het scherm te vegen. Deze optie moet je soms echter wel handmatig instellen.

Dat doe je in de instellingen-app onder het menu ‘Bewegingen en gebaren’. Schakel daar ‘Vegen voor schermafbeelding’ in. Door met de zijkant van je hand over het scherm te vegen, maak je nu een screenshot.

Leg een hele pagina vast met ‘Meer vastleggen’

Heb je een screenshot op één van de bovenstaande manieren gemaakt? Dan verschijnt hij in het klein links onder in beeld van je scherm. Hier zie je ook verschillende opties, waaronder ‘Meer vastleggen’. Klik je hierop, dan verschijnt er een schermafbeelding van de hele pagina die je vastlegt. Hier bepaal je zelf hoeveel van deze pagina je op het screenshot wil. Handig bij bijvoorbeeld een webpagina of menukaart van restaurant.

Schermafbeelding bewerken zoals jij wil

Naast ‘Meer vastleggen’ heb je in het menu linksonder nog twee opties: delen en bewerken. We lopen eerst langs wat er te bewerken valt. Door op het kleine potloodje te tikken, kom je in de fotobewerkings-app van je smartphone terecht. Bij vrijwel iedere Android smartphone pas je hier meerdere dingen aan.

Je kunt bijvoorbeeld de screenshot bijsnijden en roteren, zodat er alleen opstaat wat jij wil. Ook kun je de kleuren aanpassen, mocht dat handig zijn. Wat misschien het beste van pas komt, is het toevoegen van markeringen, tekst en aantekeningen. Deze opties vind je onder het kopje ‘Opmaak’ en laten je nadruk geven aan hetgeen wat belangrijk is op een screenshot.

Delen naar vrienden en familie

Screenshot gemaakt, bijgesneden, bewerkt en/of gemarkeerd? Dan is het tijd om hem te delen! Ook dat kan direct vanuit het menu dat linksonder in beeld verschijnt na het maken van een schermafbeelding. Heb je echter aanpassingen gedaan aan de afbeelding? Dan moet je hem versturen vanuit je fotobibliotheek.

Schermafbeeldingen worden door Android automatisch in een speciaal mapje opgeslagen. Dat is handig, want zo zijn ze gemakkelijk terug te vinden. In de Google Foto’s-app ga je hiervoor naar ‘Bieb’ en dan het mapje ‘Screenshots’.

Op smartphones met een eigen galerij-app zul je ook een mapje vinden met een soortgelijke naam. Klik op je screenshot en selecteer de optie ‘Delen’. Hier kies je via welke app je hem wil sturen en het gewenste contactpersoon. Klik op versturen en je bent klaar. Je screenshot is nu gemaakt, bewerkt en gedeeld.

