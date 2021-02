Signal is een erg complete chat-app en zit boordevol functies. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om de achtergrond van chats te wijzigen. In deze tip laten we zien hoe je gesprekken een frisse wallpaper geeft.

Achtergrond in Signal wijzigen

Standaard heeft Signal een witte of donkere achtergrond, afhankelijk van de instellingen van je telefoon. Het is echter ook mogelijk om chats er anders uit te laten zien. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een frisse kleur of een zelfgemaakte foto op de achtergrond van je Signal-chat plaatsen. Het werkt zo:

Open de Signal-app en ga naar het gesprek waarvan je de achtergrond wil wijzigen; Tik op de naam bovenaan, scrol een beetje naar beneden en kies ‘Gespreksachtergrond’; Druk op ‘Gespreksachtergrond kiezen’ en selecteer één van de standaardkleuren van Signal, of tik op ‘Kiezen vanuit galerij’ om een eigen foto te gebruiken. Bevestig je keuze door op de knop onderaan te drukken.

Als het goed is krijg je nu de kleur/eigen foto op de achtergrond te zien. Bevalt dit uitzicht niet? Dan kun je via bovenstaande stappen uiteraard een nieuwe achtergrond voor Signal kiezen. Wanneer je helemaal vastloopt kun je in het Gespreksachtergrond-menu onderaan op ‘Deze achtergrond verwijderen’ tikken. Vanaf dat moment schakelt Signal weer over op de standaardachtergrond (wit of zwart).

Meer over Signal

Jarenlang was Signal een chat-app in de luwte, maar hier is verandering in gekomen. Steeds meer mensen zoeken alternatieven voor WhatsApp en vinden hierbij een nieuw thuis in Signal. De organisatie achter deze chat-app heeft geen winstoogmerk en staat bekend om haar hoogwaardige privacy.

Signal slaat in tegenstelling tot WhatsApp bijvoorbeeld geen meta-informatie op. De app weet dus niet wat je locatie is en wat voor telefoon je hebt. WhatsApp registreert dit allemaal wel. Signal heeft slechts je telefoonnummer nodig en volgt je verder niet.