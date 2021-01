Heb je je vrienden niet meegekregen naar Signal, of bevalt het WhatsApp-alternatief gewoon niet? In dit artikel laten we zien hoe je de chat-app veilig van je smartphone en computer wist.

Signal verwijderen doe je zo

Het is momenteel onstuimig rondom WhatsApp en daarom gaan mensen op zoek naar alternatieven. Velen vinden een nieuw thuis in Signal. De privacybewuste chat-app is echter (nog) lang niet zo populair als WhatsApp. Sommigen kiezen er daarom voor om Signal te verwijderen en weer terug te gaan naar de chat-app van Facebook.

Je kunt de chat-app zowel via smartphone als computer verwijderen. Eerst leggen we uit hoe je Signal van je telefoon verwijdert.

Pak je Android-smartphone erbij en open de Signal-app; Tik op je profielicoon linksboven in het scherm; Kies ‘Geavanceerd’ en selecteer ‘Al je gegevens wissen’; Vul je land in en geef je telefoonnummer op; Bevestig je keuze door op ‘Al je gegevens wissen’ te drukken.

Signal gaat nu aan de slag met het verwijderen van je account. Vanaf dit moment kunnen anderen jou niet meer via de chat-app bereiken. Ben je ook aangemeld bij andere apparaten, zoals een iPhone of laptop? Dan kun je de Signal-app ook op deze plekken niet langer gebruiken: je account is immers verwijderd.

Signal op computer verwijderen

Heb je je telefoon momenteel niet bij de hand? Je kunt Signal ook via de computer verwijderen, al heb je wel een telefoon nodig om het profiel compleet te wissen.

Open eerst de Signal-applicatie op je pc en ga naar ‘Voorkeuren’. Bij Windows-computers vind je dit kopje onder ‘Bestand’, bij Macs staat het direct in de Signal-app. Vervolgens kies je ‘Gegevens wissen’ en bevestig je je keuze. Daarna moet je je Signal-gebruikersdata wissen:

Ga naar de computermap waar Signal is geïnstalleerd. Meestal is dit C:\Users\AppData\Local\Programs\signal-desktop. Hier dubbelklik je op het ‘Uninstal Signal.exe’ bestand en volg je de aanwijzingen.

Verwijder ook de hele Signal-map van je computer. Deze zie je waarschijnlijk op de locatie C:\Users\AppData\Roaming\Signal.

Tot slot moet je je telefoonnummer nog ontkoppelen. Dat doe je door bovenstaande stappen te volgen via de gekoppelde smartphone.

Alternatieven voor Signal

Je hebt Signal nu verwijderd: wat nu? Het meest voor de hand liggende alternatief is WhatsApp. Deze chat-app is immers veruit het populairst. Zit het je niet lekker dat WhatsApp eigendom is van Facebook, een bedrijf met een ronduit miserabele reputatie als het op privacy aankomt? Dan kun je ook Telegram eens proberen. Deze chat-app heeft honderden miljoenen gebruikers en is beschikbaar op alle platformen. Ook Threema en Surespot zijn bekende alternatieven voor WhatsApp.