Sim only, of toch prepaid kiezen: wat is wijsheid? In dit artikel leggen we de grootste verschillen tussen de twee uit. Ook geven we aan welke optie jou op het lijf geschreven is.

Lees verder na de advertentie.

Gids: Sim only of prepaid kiezen?

Wanneer je hebt besloten geen smartphone met abonnement te willen blijven er twee opties over: sim only of prepaid. Bij sim only sluit je alleen een mobiel abonnement af, dus de telefoon moet je zelf al in huis hebben (of kopen). Die vlieger gaat ook op voor prepaid, maar verder verschillen de twee behoorlijk van elkaar. Daarover gaat dit artikel.

1. Abonnement of vooruitbetalen?

Het grootste verschil tussen de twee is simpel: sim only is een abonnementsvorm, prepaid niet. Bij sim only betaal je een maandelijks vast bedrag aan een provider, waarna je een bepaald aantal belminuten, sms’jes en/of internet ontvangt. Bij prepaid zit je niet vast aan maandelijkse kosten, maar betaal je vooruit (in het Engels: pre paid).

2. Weten wat je uitgeeft

Het grote voordeel van prepaid is daarom dat je precies weet wat je uitgeeft. Stel, je hebt voor tien euro tegoed op je prepaidkaart gezet, er is nog 0,20 euro over en 1 sms-bericht kost 0,08 euro. Je kunt dan dus nog twee sms’jes versturen en daarna niet meer.

Bij een sim only steekt het verhaal anders in elkaar. Hierbij sluit je namelijk bundels af, bijvoorbeeld een pakket voor 120 sms’jes per maand. Heb je nog twee berichten over en besluit je toch die derde te versturen? Dan betaal je het zogeheten buitenbundeltarief. De prijzen verschillen per provider, maar reken op een buitenbundeltarief van tussen de 0,05 en 0,15 euro voor een smsje.

Bij veel prepaid-aanbieders is het tegenwoordig mogelijk om ook bundels aan te schaffen. Het verschil ten opzichte van sim only zit hem in de houdbaarheid. Bij een sim only-pakket worden de bundels namelijk maandelijks ververst. Je krijgt dus bijvoorbeeld iedere maand 50 belminuten en moet die in de maand zelf gebruiken, want je kunt ze niet meenemen.

Wanneer je een prepaid-bundel koopt, heb je hier niet mee te maken. De belbundel blijft geldig en ‘start’ niet iedere maand opnieuw. Houd wel rekening met de houdbaarheidsdatum van prepaid-bundels, waarover hieronder meer.

3. Bundels en voorwaarden

Dat brengt ons bij een derde verschil tussen prepaid en sim only. Bij laatstgenoemde kunnen namelijk allerlei voorwaarden van toepassing zijn. Niet alle providers rekenen bijvoorbeeld buitenbundeltarieven.

Wie een sim only bij KPN afsluit en door haar/zijn internet heen is, wordt bijvoorbeeld niet afgesloten en betaalt ook geen hoger tarief. In plaats daarvan gaat de internetsnelheid omlaag. Hierdoor moet je bijvoorbeeld langer wachten voordat websites zijn geladen.

Bij prepaid heb je met hele andere voorwaarden te maken. Veel providers hebben bijvoorbeeld een ‘houdbaarheidsdatum’ op tegoed. Dit betekent dat je het bedrag voor een bepaalde datum moet gebruiken. Ook willen de meeste providers dat je regelmatig opwaardeert. Doe je dit niet, dan vervalt je beltegoed en komt je telefoonnummer vrij voor anderen.

Advies: sim only of prepaid kiezen?

Dus, kun je beter voor sim only, of toch prepaid gaan? Het antwoord is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, maar we kunnen wel een algemeen advies geven.

Bel, internet en sms je relatief weinig (minder dan 50 belminuten/sms’jes per maand)? Dan ben je waarschijnlijk beter af met een prepaidkaart. Ook wanneer je onderweg weinig gebruikmaakt van internet is vooruitbetalen vermoedelijk de voordeligste optie. Prepaid is dus echt bedoeld voor mensen die niet veel telefoneren en internetten, maar wél bereikbaar willen zijn.

Gebruik je je smartphone net iets meer, dan is een sim only-abonnement de beste keuze. De voorwaarden verschillen per provider, maar wanneer je maandelijks minstens 100 belminuten, 50 sms’jes en 500 MB internet gebruikt is een sim only in veruit de meeste gevallen goedkoper dan een een prepaid-aansluiting.

Sim only of prepaid afsluiten

Tip: probeer voor jezelf te achterhalen wat voor gebruiker je bent. Controleer hoeveel je afgelopen maanden hebt gebeld, geïnternet en ge-sms’t en neem hier het gemiddelde van. Check vervolgens welke vorm – sim only of prepaid – hierbij past en bekijk welke provider je het voordeligste aanbod kan doen. Via de sim only-vergelijker van Android Planet kun je sim only-abonnementen filteren op prijs, bundels, looptijd en meer.